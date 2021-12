El día que Gallardo decidió irse de River y cuándo cambió de opinión

Los hinchas de River escucharon hoy la noticia más esperada ya que Marcelo Gallardo anunció que seguirá siendo el DT del primer equipo, al menos por un año más, sin embargo el Muñeco reveló que ya tenía tomada la decisión de irse luego de conquistar la Liga Profesional.

"Después de Racing hubiese agarrado a Benjamín (su hijo menor) y me hubiese ido a mi casa. Y me hubiese sentido muy en paz también. Hubiese sido una forma de terminar mi vínculo y estar en paz", comenzó diciendo el Muñeco sobre el partido en el que River venció a la Academia para consagrarse campeón del torneo local.

"Pero cada día que pasó, de alguna forma, me fueron generando cosas", explicó Gallardo sobre cómo cambió de parecer, y allí jugaron un rol preponderante el cariño de la gente y el compromiso que han mostrado sus jugadores con el proyecto que comanda desde hace 7 años y medio.

"Ayer terminé de hacer el click", aseguró el Muñeco sobre cuándo tomó finalmente la decisión de quedarse, y explicó que "fue una prueba importante, mientras tuve contrato con River jamás evalué oportunidades, sí me han llegado propuestas que no he escuchado, que he tratado de agradecer, pero me parecía que tenía mucho valor para mí terminar un vínculo contractual y a partir de ahí sí sentirme liberado y tomar la decisión que quisiera, pero ni siquiera llegué a pensar en eso, por eso ayer cuando decidí seguir estando, lo sentí y no hay nada más que eso. Esto no fue evaluado demasiado, fue evaluado lo justo y necesario".

Finalmente, agregó que "hace dos semanas posiblemente hubiese dicho lo contrario, porque sentía que ya estaba, cada día que fue pasando quería reflexionar. Cuando dije que tenía ese derecho sentía que iba a poder tener un tiempo, y no pude, el día a día de la dinámica y todo lo que vivimos, no tuve mucho tiempo, por eso tenía que decidir sin que lo externo me generara un peso y no involucrar a muchas más personas simplemente a un deseo sentimental personal y punto".