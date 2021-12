¿Sigue o se retira? La sorpresiva frase de Leonardo Ponzio sobre su futuro

Leonardo Ponzio recibió anoche una ovación que nunca olvidará en el minuto 23 del partido ante Defensa y Justicia. El volante, de 39 años, insinuó hace dos jornadas, cuando River se consagró campeón en el Monumental en la goleada 4-0 ante Racing, su retiro como futbolista profesional con frases terminantes.

Además, desde la tribuna Belgrano alta se desplegó una bandera gigante con los ídolos máximo del club: Alonso, Ramón Díaz, Francescoli, Labruna, Carrizo, Ortega, Gallardo y él. Sin embargo, el futbolista tuvo una charla mano a mano con Rodolfo D'Onofrio en TNT Sports y dejó una frase que llamó la atención sobre su futuro.

"¿En enero te ves en la pretemporada como jugador?", le preguntó el dirigente y el León sorprendió al responder: "¿Como jugador? No lo sé, me mataste... Te lo respondo, pero no lo sé. Mis locuras en esta profesión fueron muchas, pero entiendo que hay un final y que se está acercando".

"No me quiero adelantar el final, pero sí me vengo preparando para el día después y me gustaría estar dentro de River. El cariño de la gente lo siento. Me gustaría estar dentro de River, quiero poder meter mi granito de arena desde otra mirada. Ojalá sigamos predicando con lo que somos, que no se corte nunca", sentenció. ¿Seguirá?