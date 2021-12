La contundente decisión que tomó Gallardo mientras su futuro en River está en duda

Con el fin de 2021 también llega a su fin el mandato de Rodolfo D'Onofrio como presidente de River Plate y, de la mano, el contrato de Marcelo Gallardo, algo que mantiene en vilo a los hinchas del Millonario, mientras el nombre del Muñeco suena en clubes del exterior y hasta en la Selección de Uruguay.

De momento, el DT más ganador de la historia del club no ha dado pistas sobre su futuro y ya es una tradición que, desde mediados de 2014 cuando asumió al frente del primer equipo, se tome un tiempo al final de cada temporada para reflexionar al respecto, y esta vez no será la excepción.

Por eso, para poder meditar con tranquilidad y no recibir presiones externas, Gallardo tomó una decisión contundente. Como cada vez que habla en conferencia de prensa le pregunta por su futuro y no tiene una respuesta, el Muñeco decidió no hablar más con la prensa hasta que no tenga la decisión tomada.

De hecho, el entrenador no habló luego del empate ante Rosario Central el pasado domingo y fue por este motivo, ya que entiende que, con el campeonato ya ganado, a ningún periodista le interesa hablar de fútbol sino que están todos pendientes de su futuro.

Por ahora, Gallardo eligió el silencio y enfocarse en los próximos dos compromisos que le quedan a River para cerrar el campeonato, aunque su decisión genera mucha expectativa porque está claro que, cuando decida volver a hablar públicamente, será para anunciar si se va o si se queda.