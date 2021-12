¡Se calentó! Díaz recordó el penal picado por Cardona en el Superclásico

Boca Juniors recibió a River Plate por los cuartos de final de la Copa de Liga, en la Bombonera. En el mes de mayo, el Millonario se vio desbordado por los numerosos casos de Coronavirus, los cuales afectaron a todos sus arqueros. El joven tuvo un gran partido y le contuvo un penal a Edwin Cardona, quien la picó.

"Cuando Cardona me picó el penal te juro que quería tirarle la pelota en la cara. Pero como era un pendejo no hice nada. En el barrio lo hubiera hecho. ¿Era mi debut y me la viene a picar?", manifestó con bronca el, en aquel entonces, debutante de 21 años.

Díaz recordó el momento en el que lo llamaron para confirmarle que iba a ser parte de la delegación: "Cuando me llaman y me avisan que tenía que presentarme en el Monumental al día siguiente, yo estaba por salir a comprar algo para cenar. Les dije que dale, que iba a estar ahí".

Y agregó: "La verdad que el partido fue un puntapié para el contrato y estar en mejor posición. Hice la pretemporada a base de ese partido. Realmente si no tuvieron ese partido no hubiera firmado ni ido a la pretemporada. Ese partido fue el puntapié para lograr lo que logré después".