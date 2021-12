Juan Martín González; " Para ser honesto, fue un año increíble"

El ex jugador de Marista fue entrenvistado por la página web de su nuevo club, el London Irish, y ahí fue comentando todo lo vivido este año, por ejemplo cómo fue debutar en Los Pumas y hacer un try:

"Para ser honesto, fue un año increíble, jugar para tu país es el máximo honor y algo que siempre significará mucho para mí”.



"Realmente disfruté mi tiempo con el seleccionado y luego, cuando surgió la oportunidad de unirme a London Irish, sentí que era el momento adecuado", expreso el ex capitán de Los Pumitas Seven.





“London Irish es un club fantástico con una gran historia y todos se están uniendo para continuar construyendo algo aquí. Todos me ayudaron mucho a asentarme en el club, pero no hay duda de que tener a los argentinos aquí me ha ayudado mucho”, dijo el hábil tercera línea.

Y su comienzo empezó con el pie derecho, el ex Marista, coincide en esto. “El comienzo de mi etapa en London Irish fue bueno, con el equipo ganando partidos. Todos fueron muy amables conmigo y con Lucio; aquí es una gran familia y lo estoy disfrutando mucho".



Con respecto a jugar en el mismo equipo con Agustín Creevy, Facundo Gigena y Lucio Cinti, González dijo: “No hay duda de que tener a esos tres aquí me ha ayudado mucho. Entrenamos juntos, jugamos juntos y socializamos juntos, y eso es realmente importante a medida que buscamos crecer como club".