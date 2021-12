¿Llega a tiempo? Los percances de la estatua de Marcelo Gallardo

El próximo 9 de diciembre se cumplirán tres años de la final de la Copa Libertadores que River Plate le ganó a Boca Juniors por 3-1, en el estadio Santiago Bernabeu. Para este nuevo aniversario en la institución de Núñez lo celebrarán, ni más ni menos, que con una estatua gigante de Marcelo Gallardo.

Este miércoles, la comisión directiva del Millonario dio el paso administrativo que estaba trabando la colocación del reconocimiento y aprobó su emplazamiento. Pese a la buena noticia para el mundo riverplatense, existen dudas sobre si el tiempo es el suficiente para lograr montar las piezas de tamaña escultura.

Más de seis toneladas toneladas y media de peso y siete metros de altura son las medidas totales de la estatua. Para su realización, los hinchas donaron miles y miles de llaves para recolectar bronce para la fundición. El molde fue realizado en yeso y rellenado con material metálico.

Para poder armarla y colocarla en el ingreso del estadio Monumental, junto a la de otro ídolo de la institución como Ángel Labruna, las partes serán trasladadas en partes por camiones y grúas.

"No tengo palabras... No me salen. Sé el significado que tiene, es algo muy grande... Pero no tengo palabras para semejante reconocimiento. Me podrían salir un montón pero la verdad es que ahora no me sale ninguna. Ojalá cuando esto tenga forma, me puedan salir", expresó Gallardo en 2019 cuando se anunció el proyecto.