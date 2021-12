Turf: el caballo del año despidió la temporada con otra victoria

Macklin volvió a la pista del Hipódromo de Mendoza, la de sus mejores hazañas, y lo hizo con una victoria inobjetable. El zaino fue una de las figuras de la última reunión de carreras de la temporada 2021. La jornada tuvo altos rendimientos, pero poco público en las tribunas.

Esto se debió a que había jornadas de carreras cuadreras en el interior de la provincia de Mendoza y claramente el público se dividió entre tanta actividad. Este será uno de los puntos centrales a resolver en 2022. Cuando haya carreras en el Hipódromo (entidad madre de la actividad en la provincia) no podrá hacer jornadas hípicas en ningún otro circo de carreras de la provincia.

En referencia a Macklin habrá que decir que volvió a ratificar su título de “Caballo del Año” con una buena victoria sobre Forasteiro. El hijo de Master Of Hounds fue el ganador del Vendimia y el Santo Patrono Santiago y ahora sumó el Clausura a su colecta de victorias relevantes en el medio.

La prueba se hizo con Forasteiro en la vanguardia casi desde el vamos, con Macklin corriendo muy cómodo y en tercer lugar. Cuando ingresaron al derecho el campeón se “coló” por dentro y dominó con facilidad para ratificar su favoritismo en las apuestas. El disco lo encontró con cuatro cuerpos de ventaja sobre Forasteiro y las agujas se clavaron en el tiempo de 2’ 4” 3/5 para veinte cuadras.

Macklin no llegaba diez puntos a la carrera, pero así y todo pudo lograr un nuevo triunfo. El futuro del representante de la caballeriza Don Cristóbal seguramente estará en el Clásico “Dupuy” que se corre en febrero en La Punta o en intentar ganar nuevamente el Vendimia. Tiene condiciones de sobra…

VAPORETTO INC, UNA MAQUINITA

El Clásico “Fin de Año” (disputado sobre 1100 metros) tuvo como gran vencedor al bueno de Vaporetto Inc. El hijo de Include tomó la punta desde el vamos y se trajo a la rastra a sus rivales (era una carrera brava). Al final doblegó por cuatro cuerpos a King Ruler, mientras que tercero quedó Carry City. Doblete clásico para las sedas del Don Cristóbal, el cuida Ramón Abrales y el jockey Daniel Gómez (un equipo de lujo).

Vaporetto Inc y Daniel Gómez fueron las estrellas del clásico de 1100 metros.

SEMBRANDO EN LA ÚLTIMA

Sembrador Poético se quedó con la cuadrera mejor rentada de la reunión al imponerse por hocico a Che Trompa en un verdadero carrerón. El pupilo de Hugo Amaya contó con la conducción de Nahuel Aguirre y empleó un tiempo de 27” 3/5 para 500 metros.

DESTACADOS

Al término de la reunión se hizo entrega de los galardones a los ganadores de las estadísticas en cada categoría:

Cuidadores Carreras Largas: Rubén Stirpa

Jockey Carreras Largas: Sergio Fernández

Caballeriza Carreras Largas: La Traición

Cuidador Carreras Cuadreras: Alberto Búccaro (h)

Jockey Carreras Cuadreras: Roberto Zapata

Caballeriza Carreras Cuadreras: JF

LOS CRACKS DEL DÍA

En esta oportunidad, y por ser la última reunión del año, la chapa de figuras de la reunión será compartida por tres profesionales. Primero para Ramón Abrales, que ganó tres carreras durante el día (incluso los dos clásicos centrales). El jockey Sergio Fernández quien tuvo otra tarde espectacular y se quedó con cuatro victorias (Lady Caitriona, Eustaquio, Luna Chupica y Aclamado Dubai). Y por último para Daniel Gómez (a nuestro entender el jinete de la temporada luego de ganar el Vendimia y el Santiago) quien se apiló hoy a los cracks Macklin y Vaporetto Inc y redondeó un doblete de lujo.

LO QUE VIENE

En enero habrá jornada de carreras en La Punta (entendemos sería el 29 de ese mes) mientras que en Mendoza la actividad regresará el 13 de febrero.

A continuación los resultados de la jornada:

1ra carrera

Premio: “SOS BACÁN (2016)” - (Categoría Interior) – 1000 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° LADY CAITRIONA 55 S. Fernández

2° PONIATOWKA 53 J. Gómez 6 cpos

3° BLACK PORTEÑA 53 E. Gaete 5 cpos

4° BOHEMIA LINDA 56 W. Escudero ½ cbza

U° BOMBA PAINT 53 S. Quinteros 3 cpos

No corrieron: (1) CANTORA TOSS, (3) GREEN GUITA, (6) BABY’S SONG. Dividendo del Ganador: $ 2,45. Dividendo de la Combinada: $ 1,90. Dividendo de la Imperfecta: $ 1,40. Tiempo: 1’ 2/5. Por: Most Improved y Miguelina, de 4 años. Cuidador: R. Stirpa. Stud: La Traición. Candidata de MDZ On Line.

2da carrera

Premio: “RAPEL” - (Extraoficial) – 450 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° LUNA CHUPICA 58 S. Fernández

2° DOM MIRSILO 58 C. López 1 ½ cpos

U° BOCCACCIO 58 R. Zapata ½ cbza

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 1,65. Tiempo: 25” 1/5. Cuidador: C. Delgado. Stud: Los Gallineros. Sport de MDZ On Line.

3 ra carrera

Premio: “PULPINELLO (2019)” – (Categoría Interior) – 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° ANSINNA 57 C. López

2° ESCARAMUZA SCAT 57 J. Gómez 2 cpos

3° GALA MIX 56 A. Marti 6 cpos

4° BEAUTY IS 56 D. Gómez 4 cpos

5° LA EVASORA 53 S. Quinteros ¾ cpo

6° ADYRA 53 E. Gaete cbza

7° SARPAMPA 57 S. Fernández 2 cpos

U° SOLAMENTE TOP 56 W. Escudero pescuezo

Corrieron Todas. Dividendo del Ganador: $ 8,65. Dividendo de la Combinada: $ 310,60. Dividendo de la Imperfecta: $ 33,70. Dividendo de la Trifecta: $ 1743,30. Tiempo: 1’ 12” 2/5. Por: Arándano en Boca y Linda Tropilla, de 5 años. Cuidador: S. De Marco. Stud: San Marco.

4 ta carrera

Premio: “VALENTINA” – (Extraoficial) – 300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° EUSTAQUIO 58 S. Fernández

2° CÓMPLICE 58 C. López 1 cpo

U° CORTITO 58 R. Zapata 4 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 1,85. Dividendo de la Combinada: $ 3,80. Dividendo de la Imperfecta: $ 1,60. Tiempo: 17”. Cuidador: S. O. Fernández. Stud: Virgen de Lourdes. Enemigo de MDZ On Line.

5 ta carrera

Premio: “CORREME VOS (2018)” – (Categoría Interior) – 1300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° ACLAMADO DUBAI 57 S. Fernández

2° TOP LEOPARD 57 C. López ½ cbza

3° LOS PASOS 55 D. Ledesma 1 ½ cpos

4° CAZCABEL 53 E. Gaete 1 ½ cpos

5° NAVIGATORE 56 W. Escudero 1 cpo

6° THE PRIME RECIT 56 A. Marti 2 ½ cpos

7° QUANTIC 55 S. Quinteros 19 cpos

U° QUINCAS BERRO 53 F. Campos 7 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 2,10. Dividendo de la Combinada: $ 7,15. Dividendo de la Trifecta: $ 4,25. Dividendo de la Trifecta: $ 32,20.Tiempo: 1’ 19” 2/5. Por: E Dubai y Acepticada, de 4 años. Cuidador: F. Stirpa. Stud: La Gran Fortuna. Candidato de MDZ On Line.

6ta carrera

Premio: “TÉMPANO SAM (2020)” – (Categoría Interior) – 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° GLORIOUS RECIT 56 W. Escudero

2° MUSCULANDO 57 A. Marti 2 ½ cpos

3° MUÑECO TERRIBLE 56 S. Fernández 2 cpos

4° MACHI 56 R. Argüello 1 cpo

5° ÓRFEBRE JOY 56 C. López 1 ½ cpos

6° ANY OTHER DAY 55 D. Gómez 1 ½ cpos

U° EL BUSCAPLEITOS 56 R. Zapata 1 ½ cpos

No corrieron: (2) DERROCHO FURIA, (4) BAUTY MAN. Dividendo del Ganador: $ 2,95. Dividendo de la Combinada: $ 24,85. Dividendo de la Trifecta: $ 11,30. Dividendo de la Trifecta: $ 87,40.Tiempo: 1’ 12” 2/5. Por: Recital y Mini Pirquitas, de 4 años. Cuidador: O. Mignani. Stud: Principesco. Enemigo de MDZ On Line.

7 ma carrera

Premio: “PIXAR (2013)” - (Categoría Interior) - 1400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° SOMMELIER SAM 53 S. Quinteros

2° LORD TRIUMPH 56 W. Escudeor 3 cpos

3° SENSE FITZ (*) 55 D. Ledesma ¾ cpo

4° FARAÓN JOY 56 D. Gómez cbza

5° CANDY EMBRUJADO 53 F. Campos 4 cpos

6° STRIKE FORCE 53 E. Gaete 2 ½ cpos

7° BARÓN EMBRUJADO 55 R. Argüellpo 1 ½ cpos

8° IT’S JOHN 56 W. Escudero 8 cpos

U° CARNOUSTIE 57 S. Fernández s/aprec

(*) Reclamó contra el ganador y no prosperó.

No corrieron: (10) HUIXTAN. Dividendo del Ganador: $ 3,80. Dividendo de la Combinada: $ 23. Dividendo de la Imperfecta: $ 14,80. Dividendo de la Trifecta: $ 2302,30. Tiempo: 1’ 25” 3/5. Por: Alrassamm y Budista Dan, de 5 años. Cuidador: R. Abrales. Stud: Ugen. Candidato de MDZ On Line.

8va carrera

Clásico: “CLAUSURA” - Copa: ÍTALO VIDAL”– (Cat. Interior) - 2000 metros

1° MACKLIN 61 D. Gómez

2° FORASTEIRO 61 J. Gómez 4 cpos

3° WILD MASTER 61 F. Campos 6 ½ cpos

4° THE LAST ILUSION 61 W. Escudero 1 cpo

U° RICKY JOY 60 C. López 19 cpos

No corrieron: (4) GUARRO. Dividendo del Ganador: $ 1,05. Dividendo de la Combinada: $ 2,40. Dividendo de la Imperfecta: $ 2,10. Tiempo: 2’ 4” 3/5. Por: Master Of Hounds y Soy Celta, de 5 años. Cuidador: R. Abrales. Stud: Don Cristóbal. Candidato de MDZ On Line.

9na carrera

Clásico: “FIN DE AÑO” – (Categoría Interior) - 1100 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° VAPORETTO INC 60 D. Gómez

2° KING RULER 60 S. Fernández 4 cpos

3° CARRY CITY 60 A. Marti 2 cpos

4° CAOS PLANAR 59.5 C. López 1 ½ cpos

5° HALLEY 60 W. Escudero 1 cpo

U° CAVILOSA (*) S. Quinteros 9 cpos

(*) Partió con desventajas.

No corrieron: (1) TÉMPANO SAM, (4) URBAN LEGEND, (6) JUGUETE ARGENTINO. Dividendo del Ganador: $ 2,75. Dividendo de la Combinada: $ 5,80. Dividendo de la Imperfecta: $ 2,10. Dividendo de la Trifecta: $ 127,95. Tiempo: 1’ 5” 3/5. Por: Include y Stormy Valery, de 7 años. Cuidador: R. Abrales. Stud: Don Cristóbal. Candidato de MDZ On Line.

10ma carrera

Clásico: “MATÍAS SALAS” – (Extraoficial) – 500 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° SEMBRADOR POÉTICO 58 N. Aguirre

2° CHE TROMPA 58 R. Zapata hocico

3° OBLIGADO 58 W. Escudero 1 ½ cpos

U° TAQUÍN DORADO 58 R. Argüello hocico

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 2,10. Dividendo de la Combinada: $ 7,60. Tiempo: 27” 3/5. Cuidador: H. Amaya. Stud: Los Primitos. Enemigo de MDZ On Line.