Marcelo Gallardo y la frase que ilusiona a todo River Plate de cara al 2022

River Plate goleó a Colón de Santa Fe por 4-0 en el estadio Único Madre de Ciudades, de Santiago del Estero, y se quedó así con el Trofeo de Campeones. Marcelo Gallardo sumó su título 14 como director técnico del Millonario y, sumado a los ocho que consiguió como jugador, suma 22 (mismo total que Ángel Labruna).

“No me fijo en eso, no reparo en esas estadísticas. Sí me moviliza poder seguir estando en este lugar, por la satisfacción que me da ganar, porque es hermoso ganar y más de la forma en que lo hacemos. Estoy feliz por eso más que por lo personal”, expresó el DT en conferencia de prensa posterior a un nuevo festejo.

Sobre los tres jugadores que les tocó despedirse ante el Sabalero, manifestó: “Queremos seguir potenciándonos más y este cierre es con emociones por los jugadores que completan un ciclo, como Poroto, Beto y Leo. que es un símbolo de toda esta etapa y cierra una etapa gloriosa”.

“Luego de Racing había que seguir jugando , y con los festejos, lesiones y todo un combo que venía, no era fácil. Y más con la incertidumbre sobre mi continuidad. Pero el lunes había que meterse rápido y enfocarse en este partido. Y y lo hicimos”, sentenció quien aseguró su continuidad para la temporada 2022.