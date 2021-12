¿Se hizo cargo? Nicolás Lamolina habló luego del polémico penal sancionado a Quilmes

Anoche, Quilmes y Ferro disputaron la segunda semifinal del Reducido de la Primera Nacional. Nicolás Lamolina, árbitro principal el encuentro, sancionó un dudoso penal para el Cervecero a los 30 minutos del complemento. Anselmo canjeó por gol y, de esta manera, su equipo accedió a la final. Por su parte, todo Ferro protestó la acción tras verse perjudicado por la decisión arbitral.

Esta mañana, en el programa Sportia de TyC Sports, el colegiado enfrentó los micrófonos y habló de la polémica jugada: "En mi casa, vi el partido completo y vi la repetición de la jugada en cuestión. Veo que el golpe termina siendo de Anselmo con la pierna en el arquero, Miño. Lo que sucede es que Anselmo, en busca del balón, termina pateando a Miño".

Y agregó: "En la cancha, sentí que el arquero había salido con imprudencia y por eso sancioné penal. Pero luego, viéndolo, me doy cuenta que es Anselmo el que golpea el cuerpo del arquero".

"Sentí una decepción tremenda. Sobre todo porque mi búsqueda es la de la justicia deportiva. A la gente del fútbol, a la gente de bien, a la gente de Ferrocarril Oeste -que seguramente con esta decisión se sentirá muy a disgusto conmigo- pedirle las disculpas del caso. Me encuentro con una profunda tristeza. El disgusto y el hecho de no poder dormir por un par de días no me lo va a quitar nadie", sentenció Lamolina.