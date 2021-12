La rompió toda, pero no alcanzó: el show del Dibu Martínez ante Liverpool

Un penal transformado por el egipcio Mohamed Salah le dio el triunfo al Liverpool y frustró al Aston Villa del arquero de la Selección argentina, Emiliano Martínez, quien se erigió en la figura del partido y evitó que su equipo se fuera con una goleada de Anfield, que ovacionó al legendario Steven Gerrard, hoy DT de los "villanos".

No lo tuvo fácil el Liverpool, en plena carrera por el dominio de la Premier con el Manchester City, del que le separa un solo punto, ya que no encontraba la forma de romper la resistencia visitante ni vulnerar al Dibu, quien la rompió toda pero no alcanzó.

La primera gran salvada de Martínez se dio a los 15 minutos, cuando a puro reflejo se quedó con un cabezazo de Robertson que se desvió en un defensor y obligó al exarquero de Independiente a volver sobre sus pasos para tapar abajo con su mano derecha.

Cuando moría la primera parte, a los 44 minutos, el Dibu volvió a hacerse gigante bajo los tres palos de su equipo. Esta vez tapando un remate de Mohamed Salah que parecía meterse abajo, pegado al palo izquierdo del argentino, quien tapó muy bien con su mano zurda.

La tercera gran aparición de Emiliano Martínez fue a los 7 minutos de la segunda parte, cuando evitó la caída de su arco atajando arriba un potente cabezazo de Virgil Van Dijk.

La séptima victoria seguida del conjunto de Jurgen Klopp llegó a los 15 minutos del segundo tiempo, cuando una falta de Tyrone Mings dentro del área terminó en el gol de Salah de penal, la única forma que encontró el Liverpool de batir a Emiliano Martínez, quien incluso adivinó las intenciones del egipcio pero no llegó a desviar la pelota.

El Liverpool aguantó la ventaja hasta el final a pesar de los intentos del conjunto de Gerrard de evitar el revés y prolongar la mejoría de su equipo, ahora instalado en mitad de tabla.