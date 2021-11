Turf: Loyal King fue el más ligero del sábado

El Hipódromo de Mendoza ofreció ayer una nueva jornada de carreras. La reunión no contó con un gran marco de público, pero si tuvo buen orden general. La falta de aficionados en las tribunas seguramente haya tenido que ver con que los sábados son días laborables y eso algunas veces complica la presencia del público en tribunas.

El nivel de las carreras fue bueno en general y en el clásico corto todo quedó en poder de Loyal King. El pupilo de Calos Aguirre que fue conducido por Nahuel Aguirre (todo en familia) venció por dos cuerpos a Monarca Runner en lo que fue el clásico corto de la reunión. Loyal King estaba sindicado como uno de los candidatos de la competencia y rindió de gran manera para terminar venciendo por dos cuerpos en un tiempo de 19” 2/5 para 350 metros.

Destacado

Una de los puntos altos de la reunión fue el rendimiento de Damián Ledesma, quien obtuvo un buen doblete de victorias y además dejó de ser aprendiz para convertirse en jockey profesional. Arrancó en la primera con Bauty Man y continuó con Los Pasos, caballo que se agendó uno de los mejores triunfos de la tarde. Felicitaciones Damián, a seguir adelante.

Dobletes varios

La jornada tuvo a otros profesionales destacados. Además de Ledesma, hubo dobletes de: Cristan López (Arisin y Privileged), Nahuel Aguirre (Forli Day y Loyal King) y Ángel Miranda (Ricina y Dom Mirsilo).

El crack del día

En esta oportunidad la chapa de figura de la jornada fue para el cuida Enrique Roberto Rivamar, quien redondeó un brillante triplete de victorias. Arrancó con Bauty Man, siguió con Tamborilada (auspicioso debut con victoria) y coronó con Los Pasos. Grandes triunfos para uno de los cuidas más destacados y ganadores de la provincia.

Lo que viene

Hoy habrá carreras en San Luis (La Punta), mientras que en Mendoza se vuelva a correr el 21 de noviembre.

Los resultados

1ra carrera

Premio: “GREY FOX” - (Categoría Interior) – 1300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° BAUTY MAN 55 D. Ledesma

2° STRIKE FORCE 53 E. Gaete 4 cpos

3° RICKY JOY 57 S. Fernández 3 cpos

U° POTRI FREE 56 A. Flores 7 cpos

No corrieron: (4) ABUELO MATERNO, (6) CHEROKEE CAUSE. Dividendo del Ganador: $ 1,30. Dividendo de la Combinada: $ 2,95. Tiempo: 1’ 19” 2/5. Por: Bogeyman y Miss Clavelina, de 4 años. Cuidador: E. R. Rivamar. Stud: Nahuel. Candidato de MDZ On Line.

2da carrera

Premio: “TEMPANO SAM” - (Cat. Interior) – 1100 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° TAMBORILADA 55 W. Escudero

2° PONIATOWKA 55 D. Ledesma 3 cpos

3° BOHAMA 57 J. Gómez 5 cpos

4° ARDISIA 55 F. Campos 9 cpos

5° BOHEMIA LINDA 57 S. Fernández 1 ½ cpos

6° BLACK PORTEÑA 53 E. Gaete ½ cpo

U° RUN LUH 55 C. López cbza

No corrieron: (1) DARKEST STAR, (6ª) GARONA. Dividendo del Ganador: $ 5,20. Dividendo de la Combinada: $ 48,55. Dividendo de la Imperfecta: $ 76,80. Dividendo de la Trifecta: $ 745,90. Tiempo: 1’ 7” 3/5. Por: Sabayon y Tina Burg, de 4 años. Cuidador: E. R. Rivamar. Stud: Don Enrique.

3ra carrera

Premio: “PRIMER AMIGO ” POTRILLOS DEBUTANTES – (Extraoficial) – 400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° ARISIN 58 C. López

2° LUZ CAUTIVA 58 D. Ledesma 4 ½ cpos

U° CANTORA TOSS 58 W. Escudero 1 cpo

No corrieron: (1) FLORO LETHAL. Dividendo del Ganador: $ 3,70. Tiempo: 22” 4/5. Cuidador: C. Delgado. Stud: El Japonés. Candidato de MDZ On Line.

4ta carrera

Premio: “JOSÉ HERNÁNDEZ” – (Cat. Interior) – 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° PRIVILEGED 57 C. López

2° GALA MIX 54 N. Aguirre 2 cpos

3° PETALS 55 W. Escudero ½ cpo

4° ADYRA 53 E. Gaete ¾ cpo

5° LARGANDO POR EL 57 J. Gómez 4 cpos

6° ANSINNA 55 F. Campos 1 cpo

U° KISMARA 51 E. Sosa 3 ½ cpos

Corrieron Todas. Dividendo del Ganador: $ 5,45. Dividendo de la Combinada: $ 38,35. Dividendo de la Imperfecta: $ 61,75. Dividendo de la Trifecta: $ 63,30. Tiempo: 1’ 13” 2/5. Por: Primer Amigo y Lingrand, de 4 años. Cuidador: R. Abrales. Stud: Don Valentín. Enemiga de MDZ On Line.

5ta carrera

Premio: “STORMY SALE” – (Extraoficial) – 400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° FORLI DAY 58 N. Aguirre

2° EMPERADOR LAKE 59 J. Ortíz ½ cpo

3° BOMBA PAINT 58 D. Ledesma pczo

U° GRACIAS NEVICATA 58 N. Ochoa

No corrieron: (1) TRANQUINAL MIX. Dividendo del Ganador: $ 1,95. Dividendo de la Combinada: $ 6,35. Tiempo: 22” 4/5. Cuidador: M. Rodríguez. Stud: Los Vecinos. Candidato de de MDZ On Line.

6ta carrera

Premio: “DÍA DE LA TRADICIÓN” – (Cat. Int.) – 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° LOS PASOS 57 D. Ledesma

2° CAZCABEL (*) 53 E. Gaete 1 cpo

2° ACLAMADO DUBAI (**) 59 S. Fernández 1 cpo

4° DIAMOND JUMP 57 C. López hocico

5° THE PRIME RECIT 60 J. E. Alves S. cabeza

6° ÓRFEBRE JOY 55 S. Quinteros pescuezo

7° NAVIGATORE 55 W. Escudero 2 cpos

8° STORM TITLE 53 J. Gómez 4 cpos

U° RASTREADOR INC 56 A. Flores s/aprec.

(*) y (**) Empataron el segundo puesto.

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 5,15. Dividendo de la Combinada: (9/1) $ 26,80 y (9/4) $ 27,45 . Dividendo de la Imperfecta: (9-1) $ 23,85 y (9-4) $ 10,45. Dividendo de la Trifecta: 9-1-4 $ 176,30 y 9-4-1 $ 141,05. Tiempo: 1’ 12” 4/5. Por: Le Blues y Sabiamente, de 4 años. Cuidador: E. R. Rivamar. Stud: Los Primos. Sport de de MDZ On Line.

7ma carrera

Premio: “DADO LIGERO” - (Extraoficial) - 325 metros

ANULADA POR FALTA DE RATIFICADOS

8va carrera

Premio: “COPADOR HOLIDAY” – (Cat. Interior) - 1200 metros

1° FOREST RIMOUT 56 S. Fernández

2° HUIXTAN 56 J. Gómez 4 cpos

3° DIÓGENES 56 D. Ledesma 1 ½ cpos

4° ETERNO HERO 55 W. Escudero 4 ½ cpos

5° LUSAKA 55 F. Campos ½ cpo

U° SEÑORIAL OBI 56 R. Zapata 7 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 2,35. Dividendo de la Combinada: $ 5,10. Dividendo de la Imperfecta: $ 2,60. Dividendo de la Trifecta: $ 55,40.Tiempo: 1’ 13” 2/5. Por: Remote y Forest Kas, de 3 años. Cuidador: R. Stirpa. Stud: La Traición. Candidata de MDZ On Line.

9na carrera

Premio: “BUCKS LOGRADO” – (Extraoficial) - 500 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° RICINA 61 A. Miranda

2° SARACCO 58 F. Funes 1 ½ cpos

3° LACTANTIUS 58 S. Fernández 4 cpos

4° SAINT CURL 58 S. Calderón ½ cpo

U° PENUCHO 58 N. Aguirre 7 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 14,45. Dividendo de la Combinada: $ 34,05. Tiempo: 28” 2/5. Cuidador: J. Segura. Stud: Emma Abigail. Enemiga de MDZ On Line.

10ma carrera

Clásico: “MARTÍN FIERRO” – (Extraoficial) – 350 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° LOYAL KING 58 N. Aguirre

2° MONARCA RUNNER 58 R. Zapata 2 cpos

3° EUCLIDIANA 58 C. López ¾ cpo

U° WHO MADE WHO 59 R. Becerra ½ cpo

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 2,70. Dividendo de la Combinada: $ 13,25. Tiempo: 19” 2/5. Cuidador: C. Aguirre. Stud: Zair. Enemigo de MDZ On Line.

11ra carrera

Premio: “KING DANDY” – (Extraoficial) - 600 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° DOM MIRSILO 60 A. Miranda

2° JOHNDORI 60 J. E. Alves S. 2 ½ cpos

3° GREY JOY 58 W. Escudero 1 ½ cpos

4° EL CARRILERO 60 A. Bonada ½ cbza

5° SEXI DUBAI 58 C. López 2 cpos

U° NAMED TO SUCCEED 58 N. Aguirre 1 cpo

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 4,65. Dividendo de la Combinada: $ 208,40. Dividendo de la Imperfecta: $ $ 23,55. Dividendo de la Trifecta: $ 282,10. Tiempo: 32” 2/5. Cuidador: P. Velazco. Stud: El Nene. Enemigo de MDZ On Line.