El PSG explota de bronca por Messi y tomaría una fuerte decisión

La convocatoria de Lionel Messi para una nueva fecha de Eliminatorias Sudamericanas no cayó muy bien en París. El astro argentino arrastra una molestia que lo dejó afuera de los últimos partidos del PSG y Leonardo, director deportivo de la institución, se mostró indignado por la situación y hasta se refirió a la posibilidad de recurrir a la FIFA.

"No estamos de acuerdo en dejar ir a la selección a un jugador que, para nosotros, no está en condición física o en fase de rehabilitación. Esto no es lógico para nosotros, y este tipo de situaciones ameritan que definamos un acuerdo real con la FIFA", expresó en diálogo con Le Parisien.

Hace pocas semanas, el directivo apareció ante los medios de comunicación para quejarse de que el argentino había pasado más tiempo con su selección que en el club: "En estos dos meses pasó más tiempo con su selección que acá. En la última fecha FIFA jugó tres partidos y ahora tiene problema musculares".

Messi en su vínculo contractual expresó que la Selección Argentina tiene prioridad ante cualquier llamado y se ampara en eso para poder viajar al país y concentrar en Ezeiza. Lo cierto es que será la última vez en el año que el '30' del club francés jugará con la 'Albiceleste' y luego ya podrá tener varias semanas consecutivas en su nuevo equipo.