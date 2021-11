Racista y fanático de Trump: Colby Covington quiere ser campeón de la UFC

Colby Covington nació el 22 de febrero de 1988 en California, Estados Unidos. Desde el secundario se interesó por la lucha libre. Luego de pasar por distintas universidades con buen andar en las competencias universitarias estatales y nacionales, en el verano estadounidense de 2014 hizo su debut en la UFC, la franquicia más importante del mundo de las artes marciales mixtas (MMA, por sus siglas en inglés). Desde entonces, se ganó una fama a base de triunfos, pero también por sus comentarios racistas y por su fuerte e indiscutible apoyo a Donald Trump.

Covington y su característica gorra roja en apoyo a Trump

A Covington casi siempre se lo ve usando la característica gorra roja del Partido Republicano de Estados Unidos, con la leyenda “Make America Great Again” (Hacer grande de nuevo a América), el lema de campaña de Donald Trump en las elecciones de 2016 o, en los últimos tiempos, con el slogan de la campaña de 2020, "Keep America Great" (Mantener a América grande). Trump, muy cercano a Dana White, dueño de la UFC, es un gran seguidor de Covington e incluso lo recibió en la Casa Blanca luego de la pelea en la que ganó el título mundial interino de peso wélter en junio de 2018, además de invitarlo a un debate presidencial en 2020.

Dana White, dueño de la UFC, Covington y Trump

Luego de perder el título contra el actual campeón y archienemigo Kamaru Usman en diciembre de 2019, Covington, quien recibe el apodo de "Chaos" (caos, en español) tuvo que volver a ganarse un lugar para acceder a la revancha. En septiembre de 2020, luego de vencer por nocaut técnico a Tyron Woodley, Covington le preguntó a Usman si había recibido una llamada de su “pequeña tribu” mediante “señales de humo”, en clara alusión al origen africano del campeón. Tampoco dejó pasar a Woodley, su contrincante negro esa noche en Las Vegas: “Es un comunista, un marxista y un terrorista que apoya a los criminales de Black Lives Matter. Él odia a América, por eso le pateé el trasero esta noche”. Esa misma noche, en conferencia de prensa, dijo que el Black Lives Matter era “un chiste” que era llevado adelante por “personas malas, criminales”.

Covington venció a Woodley por TKO en 2020

Esto no fue dejado de lado por los demás luchadores negros: entre otros, fue Israel Adesanya, una de las máximas superestrellas del deporte del octágono, quien declaró en su momento: “Covington ha insultado directamente a mi cultura, a mi hermano y nadie hace nada. Pero Kamaru (Usman) le rompió la mandíbula, así que no me importa”. Por su parte, Dana White (dueño de la UFC), al ser cuestionado por la postura de la empresa frente a los dichos de Covington, dijo: “Nosotros no le ponemos el bozal a nadie”, lo cual creó aún más polémica.

Usman venció por TKO a Covington en el primer duelo

Esa noche fue muy importante en la vida de Covington: luego de la pelea y los dichos antes descritos, fue el entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien llamó al californiano para darle sus felicitaciones por la victoria. Además, el luchador declaró: “Si creen que lo de recién fue una paliza, esperen al 3 de noviembre, cuando Trump agarre a Joe Biden, Eso sí será un triunfo aplastante”. Biden vencería a Trump en aquellas polémicas elecciones de 2020.

En la pelea de este sábado, la estelar en la cartelera del UFC 268 y una de las más importantes de los últimos tiempos, estarán presentes dos de los cinco hijos de Donald Trump: Donald Jr. y Eric, junto a su esposa Lara. En declaraciones a TMZ, Covington dijo: “Es genial tener el apoyo de la familia Trump. Ayer hablé con Donald Trump. Estaba jugando al golf y me deseó la mejor de las suertes. No sé si podrá estar en el evento, pero seguro tendremos nuestra llamada post-pelea de siempre”.

Covington y Donald Trump Jr., el mayor de los hijos de Trump

Covington intentará recuperar el título mundial wélter de la UFC en la revancha ante el campeón invicto Kamaru “La Pesadilla nigeriana” Usman, en el Madison Square Garden de Nueva York. El evento podrá verse desde las 23 horas de Argentina por STAR +.