UFC: con un KO impresionante, Usman retuvo el título ante Masvidal

El nigeriano Kamaru Usman noqueó en el segundo asalto al estadounidense Jorge Masvidal y retuvo el cinturón del peso wélter en el evento UFC261 disputado este domingo en Jacksonville, Estados Unidos.



Paciencia y análisis en los primeros compases. Gran movilidad del campeón. La contienda fue a ras de lona tras una rodilla de Masvidal que acabó con derribo de Usman.





Pese a la gran fortaleza del nigeriano, Masvidal no le perdió la cara a la pelea y consiguió colocar también buenos golpes. El campeón tampoco rehuyó el intercambio de hostilidades con el retador.



En el segundo asalto 'La Pesadilla nigeriana' hizo honor a su nombre. Una finta de volado de izquierda abrió la puerta y la derecha recta de Usman apagó las luces de 'Gamebred'. Puso a dormir a Masvidal por primera vez en la carrera del estadounidense. El monarca del peso welter enmudeció al público del primer evento de la UFC con presencia en las gradas tras la pandemia.



El campeón hizo valer su condición y reafirmó más si cabe figura dentro de la compañía. Su fuerte es la lucha, pero firmó un 'KO' perfecto, mostró que tiene dinamita en los puños ante uno de los peleadores más resistentes de la UFC y se reivindicó, una vez más.



Es el primer rival que noquea a Masvidal en las casi 50 peleas que ha disputado el estadounidense como profesional.



Vence por segunda vez al peleador de ascendencia cubano-peruana quién sustituyó al brasileño Gilbert Burns, tras contraer la COVID-19 en julio del pasado año, con tan solo seis días de antelación. Un campamento de preparación completo de Masvidal finalmente no fue determinante y Usman lo evidenció.



"Soy el mejor libra por libra del mundo", aseguró el nigeriano en el propio octágono tras la pelea. Usman suma 14 victorias seguidas y está a tan solo dos del récord de la compañía. La racha más larga de la UFC la ostenta el brasileño Anderson Silva con 16.



NAMAJUNAS SORPRENDE AL MUNDO Y SHEVCHENKO DOMINA



La estadounidense Rose Namajunas noqueó a la china Weili Zhang y le arrebató la corona del peso paja de la UFC. Namajunas colocó una poderosa patada con la pierna izquierda al mentón de la Zhang para terminar la pelea y hacer estallar en vítores al Memorial Arena de Jacksonville.



Namajunas comenzó con un gran movimiento de pies sabedora de la potencia de su rival. Espero, buscó el hueco y sorprendió. La estadounidense acaba con la racha de 21 victorias seguidas de Zhang, invicta desde 2014, y se colgó el oro de la cintura en el primer asalto. Suma su undécimo triunfo y hace historia.



Se convierte en la primera peleadora de categoría femenina que consigue recuperar el título de la UFC. Perdió su corona ante la brasileña Jessica Andrade en 2019, otra de las protagonistas de la noche en categoría femenina.



La kirguestaní Valentina Shevchenko finalizó a Andrade en el segundo asalto y mantuvo el cinturón del peso mosca de la UFC. La campeona sorprendió con su planteamiento de la pelea, pero no con su desempeño.



Pese a ser notablemente superior a su rival en el intercambio de golpes, la monarca del peso mosca decidió buscar la victoria a través de la lucha y los derribos. Dominó a Andrade y acabó con ella a ras de lona. Shevchenko suma su quinta defensa al hilo del título de la división.