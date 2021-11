Mala noticia para Lionel Messi, el PSG y ¿la Selección argentina?

Lionel Messi no jugaría mañana para París Saint Germain (PSG) ante Burdeos, por la 13ra. fecha de la Ligue 1 de Francia, por la molestia que sufre en los músculos isquiotibiales y además porque continúa en Madrid para tratarse el dolor que sufre en la rodilla izquierda, indicó hoy la prensa parisina.



El diario francés L’Equipe informó que Messi no jugaría ante Burdeos, este sábado desde las 17 (hora de la Argentina) para no agravar las molestias musculares que padece desde hace tiempo.



Messi sigue en Madrid en donde se le está realizando un tratamiento por el dolor que sufre en la rodilla izquierda, tras el golpe recibido jugando para Argentina ante Venezuela por las Eliminatorias para Qatar 2022, el pasado 2 de septiembre.



El rosarino, quien no jugó el pasado miércoles ante Leipzig de Alemania por la Liga de Campeones de Europa, consultó al mismo especialista que lo trató en junio de 2015 de la rotura del ligamento colateral de la rodilla izquierda.



Messi al no jugar ante Burdeos vendría directamente a Argentina para concentrarse con el seleccionado para jugar los cotejos ante Uruguay (el 11 de noviembre, en Montevideo) y Brasil (el 16 de noviembre, en San Juan) por las Eliminatorias.



Según el periódico esa situación no le agrada a la dirigencia del PSG ya que a pesar de sus buenos números en la Champions, el exBarcelona solo jugó un 40 por ciento de los cotejos por el certamen francés.