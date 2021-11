Malas noticias para Marcelo Gallardo

El próximo domingo, desde las 20.15 River PLate recibirá, en el estadio Monumental, a Patronato de Paraná. Marcelo Gallardo sigue teniendo malas noticias: Fabrizio Angileri se volvió a resentir en el isquiotibial de su pierna izquierda durante la práctica de hoy en Ezeiza y será baja el fin de semana.

La buena noticia del día para el Muñeco es que el paraguayo Robert Rojas, quien salió del encuentro ante Estudiante por un dolor en el aductor derecho, se realizó sus estudios correspondientes y sufrió solamente una fatiga muscular. Esta mañana pudo practicar a la par de sus compañeros y se perfila como posible titular.

La mala racha en cuanto a lesiones no es nueva en Núñez. Angileri ya sufrió dos desgarros en la misma zona, Jonatan Maidana sufrió un desgarro en el recto anterior de su pierna izquierda, el chileno Paulo Díaz (que llegó con molestias de la triple fecha de las Eliminatorias) padece de una ruptura fibrilar en el aductor derecho. Promediando el mes de septiembre, Milton Casco y Felipe Peña se lesionaron muscularmente y estuvieron varias semanas fuera de los entrenamientos y Brian Romero, que recuperó la titularidad en el superclásico, ese mismo encuentro salió reemplazado por un desgarro que lo marginó dos encuentros.

Nicolás de la Cruz, que atraviesa su trombosis venosa en el pie izquierdo volvió a entrenar diferenciado y su regreso al verde césped es aún una incógnita, debido a que siguen medicándolo con anticoagulantes y, hasta que eso no cese, no le podrán dar el alta. Tanto el volante uruguayo como el chileno Díaz van a tener un par de semanas de trabajos especiales ya que al no ser convocados por sus selecciones van a poder recuperarse bien de cara a la recta final del torneo, para regresar al equipo ante Platense el 21 de noviembre.

Debido a las lesiones y citaciones a los diferentes seleccionados nacionales, Gallardo no ha podido repetir el elenco durante las 13 fechas invictas que lleva su equipo. Este domingo, ante el Patrón, se podría dar, aunque el DT mantiene una duda en ofensiva.