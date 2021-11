A qué hora juega el PSG de Lionel Messi y cómo verlo en vivo

Liga Profesional

17:00 Rosario Central vs River TNT SPORTS

17:00 Real Madrid vs Sevilla ESPN 2

19:15 Argentinos vs Gimnasia FOX SPORTS PREMIUM

19:15 Defensa y Justicia vs Colón TNT SPORTS

21:30 Boca vs Newell's FOX SPORTS PREMIUM

Primera Nacional - Reducido - Cuartos de final

20:00 Almirante Brown vs Independiente Rivadavia DIRECTV SPORTS / 1610

Ligue 1

09:00 Saint Étienne vs PSG ESPN

16:45 Marsella vs Troyes STAR +

Serie A

08:30 Udinese vs Genoa ESPN 3

11:00 Milan vs Sassuolo ESPN 2

11:00 Spezia vs Bologna ESPN Extra

16:45Napoli vs LazioESPN 3

Premier League

11:00 Manchester City vs West Ham ESPN

13:30 Chelsea vs Manchester United ESPN

Bundesliga

13:30 Leipzig vs Bayer Leverkusen ESPN 2

La Liga

10:00 Betis vs Levante DIRECTV SPORTS / 1610

12:15 Espanyol vs Real Sociedad ESPN 3

14:30 Cádiz vs Atlético de Madrid DIRECTV SPORTS / 1610

NBA

17:30 Los Angeles Clippers vs Golden State Warriors NBA LEAGUE PASS

19:00 Indiana Pacers vs Milwaukee NBA TV

20:00 Toronto Raptors vs Boston Celtics NBA LEAGUE PASS

23:00 Utah Jazz vs Portland NBA TV

23:30 Lakers vs Detroit Pistons NBA LEAGUE PASS

NFL

15:00 Red Zone ESPN Extra

22:00 Browns vs Ravens ESPN 2

Súper TC2000

09:00 Carrera EL TRECE / TV PUBLICA

Brasileirao

19:00 Internacional vs Santos STAR +

Eredivisie

08:15 Sparta Rotterdam vs Ajax ESPN 2

TC Mouras

11:00 Carrera / Villicum TV PUBLICA

World Padel Tour

16:30 Buenos Aires Padel Master DIRECTV SPORTS / 1615

Primera C - Final

17:00 Dock Sud vs Berazategui DIRECTV SPORTS / 1610

Federal A

18:00 Racing C vs Chaco For Ever DEPORTV