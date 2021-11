Messi, Neymar o Mbappé: ¿quién es el favorito de Pochettino para ganar el Balón de Oro?

Mauricio Pochettino habló con la prensa en la previa del encuentro entre PSG y Saint-Étienne, por la Ligue 1, y el entrenador argentino se refirió a los rumores que lo vinculan lejos del equipo francés y cerca del Manchester United.

Al ser consultado sobre los rumores que lo sitúan afuera del PSG desde enero, Pochettino aseguró: "Hemos estado concentrados en el fútbol, los partidos y nuestro trabajo. Del club y de nuestra parte es imposible. Son cosas que salen, tenemos la información pero nosotros ni el club la generan”.

“Personalmente, no nos afecta”, reconoció Pochettino y destacó: “Estamos enfocados en PSG. Cuando están los rumores tenemos la experiencia que pasa a menudo".

Pochettino, sobre el supuesto interés de Manchester United

El técnico argentino también hizo referencia en la conferencia de prensa previa al encuentro de este domingo entre PSG y Saint-Étienne al presunto interés de Manchester United.

"Cuando pasa, es porque estamos haciendo un buen trabajo pero estamos tranquilos porque no usamos eso para tomar ventajas”, aseguró Pochettino y agregó: “Estamos sólo enfocados en el club que estamos, que es PSG. Lo más importante es que no afecten a las personas cercanas. Si ganamos o no ganamos en la semana, no será por estas cosas alrededor. Los jugadores están enfocados también".

Pochettino, sobre su elección para el Balón de Oro

Este lunes, se conocerá el Balón de Oro que entrega la revista francesa France Football y PSG tiene nominado a tres futbolistas: Lionel Messi, Neymar y Mbappe.

Al ser consultado sobre quién había sido el mejor de la temporada, Pochettino la tiró afuera: "Mis futbolistas son los favoritos”.