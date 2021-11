La gran obsesión de Cristiano Ronaldo que involucra a Messi

El próximo lunes se realizará una nueva entrega del Balón de Oro y el gran candidato a ganarlo es Lionel Messi. Si el astro argentino lo consigue será el séptimo premio personal y tendrá dos más que Cristiano Ronaldo, su principal "enemigo" deportivo en los últimos quince años, y quien tiene una gran obsesión que involucra a la Pulga.

Pascal Farré, redactor jefe de la prestigiosa revista France Football, reveló la particular ambición que tiene el luso: “Ronaldo solo tiene una ambición y esa es retirarse con más Balones de Oro que Messi y lo sé porque me lo ha dicho”. El periodista también cuenta que por estos días, previos al gran evento, recibe gran cantidad de llamados preguntándole sobre el ganador.

"Es el sexto año que soy responsable de esto y hasta ahora no he cometido un solo error. No quiero mentir, pero les digo a todos cuantos me llaman que no puedo decir el nombre porque los propios ganadores ni siquiera lo saben aún. No sería justo averiguarlo así", aseguró y desmintió todos los rumores sobre que la Pulga ya sabe que lo volverá a ganar.

Y agregó: "Es la Navidad de los jugadores de fútbol. La identidad del ganador es un gran secreto. No hay un equivalente en el resto del deporte, creo". Junto a Robert Lewandowski, Karim Benzemá y Jorginho, el astro argentino se presentará en la capital de Francia en busca de un nuevo Balón de Oro para su amplia colección.