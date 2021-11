¿Decisión tomada? Las frases de Marcelo Gallardo que lamenta todo River

Marcelo Gallardo logró tachar una de las asignaturas pendientes que le quedaban como director técnico de River Plate y se consagró campeón del torneo local. El Millonario selló el torneo a tres fechas del final sacándole 12 puntos a su inmediato perseguidor (Talleres de Córdoba). En el marco de los festejos y la euforia, el DT enfrentó los micrófonos.

"Primero quiero aclarar que estoy terminando mi contrato y es la primera vez que mi vínculo se está terminando. Le he dado todo a este club hasta hoy. Es la primera vez, más allá de algún momento de zozobra y de analizar porque esto demanda mucho esfuerzo. Creo que merezco la posibilidadde replantearme porque se necesita estar con mucha energía para seguir. Ahora sí lo voy a analizar, a replantear. El club no merecía que mi cabeza esté en otro lado. No quería ir más allá del deseo de ganar. A partir de ahora, de haber disfrutado, voy a replantearme seriamente seguir porque River merece que alguien está con muchísima energía. El denominador común piensa que podés relajarte, vivir con tranquilidad y no lo vivo de esa manera. No me doy momentos para relajarme porque le estaría haciendo mal al club", comentó el Muñeco en charla con ESPN.

"Más allá de la reflexión que uno tiene que hacer, va a ser toda una decisión.... La que sea será muy difícil. Deportivamente hablando hemos pasado por muchas situaciones, pero personalmente sí puede ser la más difícil", se sinceró el DT ganador de 13 títulos con el club de sus amores.

Además, le dedicó unas palabras a sus dirigidos: "Se te llena el alma de emociones, compartirlo con la gente, con todos los jugadores que se brindan y se siguen brindando más allá de la exigencia. Los grandes y los chicos son animales competitivos". Y agregó: ""Agradecimiento eterno y total. Después de mucho tiempo, un año y medio largo, de no poder reencontrarnos en nuestro estadio con todos, por culpa de la maldita pandemia, significa un montón... Después de todo eso que nos separó, con la gente con una gratitud enorme por lo que le dio el equipo, merecen esta alegría. Doy gracias eternas porque me siento muy querido y representado por este club".

Gallardo dio la vuelta olímpica junto a tres de sus hijos y no ocultó su emoción al hablar de ellos: "Los otros están grandes y me están acompañando hace bastante. Y el más chiquito está viviendo momentos con su papá, verlos crecer, caminar... Verlos así me hace muy feliz".