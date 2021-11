La declaración que sacude al PSG: "Nunca va a ganar la Champions con Messi"

Tras la derrota en el día de ayer del París Saint-Germain ante el Manchester City por Champions League, el ambiente en la capital francesa está caldeado. El ex futbolista del Liverpool, Jamie Carragher, opinó desde Inglaterra, disparó con munición pesada contra Lionel Messi y hasta se animó a aconsejar a Mauricio Pochettino.

“Nunca se ganará la Champions con Messi, está de paseo”, comenzó apuntando el exdefensor británico a Paramount Plus, quien opina que el PSG nunca levantará la tan ansiada Orejona ya que "lleva tres pasajeros”, en alusión a Leo, Neymar y Kylian Mbappé: “Digamos que los cuatro equipos que creo que pueden ganar la Liga de Campeones no llevan a un solo pasajero en el equipo. El PSG lleva tres, no tiene absolutamente ninguna posibilidad de ganar la Liga de Campeones”.

Además, el ex férreo zaguero central se refirió al trabajo de Pochettino en la entidad de la capital gala y, sin pelos en la lengua, le aconsejó que abandone el club parisino para mudarse a la Premier League: “Pochettino tiene que salir del club. Si tiene la oportunidad de ir al Manchester United, me iría mañana mismo. Y es por culpa de sus tres estrellas". Cabe recordar que el estratega argentino se encuentra en la lista de candidatos principales para convertirse en el nuevo técnico de los Diablos Rojos, tras la ida de Ole Gunnar Solskjaer.

Sin embargo, eso no fue todo. Carragher también fue muy crítico con Mbappé: “Me frustra ver a Mbappe más que a otro. Casi puedo entender a Messi hasta cierto punto, tiene 34 años, pero Mbappe tiene 22 años, debería estar esprintando hacia atrás y volviendo a ayudar a sus compañeros contra un equipo top del Man City. Eso de andar por el campo no es para mí”.