"Elegir la muerte": la frase premonitoria de Maradona, dos décadas atrás, que retumba un año después de su partida

Diego Armando Maradona sabía cómo iba a morir. Y lo sabía incluso con algunas décadas de anticipación al desenlace fatal del 25 de noviembre de 2020 que paralizó al mundo y del que este jueves se está cumpliendo un año. Una vida llena de excesos, en la cual coqueteó con la muerte en varias ocasiones, sumado a la desidia de quienes lo acompañaron en sus últimos instantes, fueron el cóctel explosivo para el final de una película que él ya conocía de antemano.

Con el motivo del primer aniversario de su fallecimiento, la revista Rolling Stone editó una edición especial dedicada íntegramente a la figura del 10, el mejor futbolista de todos los tiempos, y en ella se publicó nuevamente la única entrevista que le dio el campeón del mundo allá por 1999.

Maradona brindó una sola entrevista a la Rolling Stone, en mayo de 1999.

El reportaje lo realizó Daniel Arcucci, uno de los periodistas que más cerca estuvo de Maradona a lo largo de su carrera, y se publicó en mayo del año mencionado anteriormente. Durante la charla, el Pelusa tocó varios temas como sus recuerdos de Selección, sus peleas con el poder y hasta su muerte, dejando una frase premonitoria 21 años antes de que sucediera.

Durante un momento de la entrevista, Arcucci le cuestiona que permanentemente habla de lo que necesita la gente, mientras que mucha gente piensa que el que necesita ayuda es él. "Dios sabrá cuándo llegará el tiempo de ocuparme de mí", responde el 10, y agrega "me va a llegar, me va a llegar mi tiempo... Alguna vez soñé con que mi tiempo llegue junto con el del agente, pero creo que no va a ser así".

Maradona consideraba que él lograría mejorar su vida antes que los argentinos que la estaban pasando muy mal, en un contexto de crisis que explotaría dos años después, en diciembre de 2001, y adelantaba que se refería a su salud.

"¿No sentís, a veces que forzás el destino?", le pregunta el periodista, y allí Maradona, siempre filoso con sus palabras, dispara: "Sí, sí. El hecho de elegir la muerte, ¿no?, no es para muchos".

"Elegir la muerte no es para muchos"

La respuesta de Maradona sacude a Arcucci, quien rápidamente repregunta "¿cómo 'elegir la muerte'?". Y el 10, con su típica lucidez, concluye: "Sí. Digo que si yo hago cosas malas para mi cuerpo, es como estar eligiendo mi muerte... Pero, no quiero morir, ¿eh? No quiero morir para nada..."