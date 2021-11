La noticia sobre Enzo Pérez que celebra Gallardo y todo River

La lesión de Enzo Pérez generó mucha preocupación en el mundo River. El mendocino debió salir del partido con Platense por una luxación en su codo izquierdo y este lunes llegaron noticias alentadores sobre su recuperación ya que el cuerpo médico millonario decidió no operarlo e irán viendo su evolución con kinesiología.

Hasta el momento no revelaron los plazos para la posible vuelta, aunque trascendió que apuntan a que pueda estar en el último partido de la temporada, que sería el 18 de diciembre ante Colón por el Trofeo de Campeones, si es que el equipo Marcelo Gallardo se consagra campeón de la Liga Profesional.

Luego de realizarse estudios expresó: "No sé el tiempo de recuperación. Cuando le pregunté al médico en el banco, me dice: ‘Olvidate del campeonato’. Así que ahí me cayó un poco la ficha, por eso mi llanto". Además, se refirió a la posibilidad de que Ponzio ocupe su puesto: “No sé a quién va a poner, pero Leo es nuestro capitán y si le toca a él seguramente lo hará muy bien".

"Estamos fuertes. Hay una estadística que dice que hubo 26 lesiones en 26 partidos jugados, pero siempre ponemos por delante al grupo y siempre pudimos sacar estas situaciones adelante", cerró.