La bronca de Gallardo pese a que River ganó y quedó a un paso del título

River Plate cerró la fecha venciendo por 1 a 0 a Platense en Vicente López, un triunfo que lo dejó a un paso del campeonato, ya que si este martes no gana Talleres y se impone a Racing el jueves en el Monumental, será campeón, sin embargo el entrenador Marcelo Gallardo terminó el partido con bronca y no la ocultó.

En su análisis postpartido, el Muñeco comenzó diciendo que "el partido fue de bueno a muy bueno en el primer tiempo. Fuimos un buen equipo, con buena circulación, buena movilidad de pelota y deberíamos haberlo cerrado en la primera mitad. Nos quedamos cortos en el resultado y eso posibilitó que Platense sacara ímpetu y empujara con pelotas largas para complicarnos".

Y en ese sentido reconoció que "me quedó bronca porque si hacíamos otro gol, lo cerrábamos. Nos llevamos tres puntos importantes por lo hecho en el primer tiempo, pero también hay que saber ganar estos partidos cuando se presentan", reclamó.

uD83CuDF99? "El balance del primer tiempo fue muy bueno, nos quedamos cortos en el resultado y en el segundo tiempo el desarrollo no fue el mismo. Cuando se presentan estos partidos, hay que saber ganarlos".



Por otra parte, Gallardo también se mostró molesto porque sumó otro lesionado, Enzo Pérez, y parece que es grave. "Lamentablemente nos siguen pasando cosas", se lamentó el Muñeco, y agregó que "hemos aprendido a convivir con una coraza respecto de las lesiones que hemos tenido. Pero cuando los demás no ganan, nosotros seguimos ganando y cada vez estamos más cerca. Sufrimos un montón de lesiones y eso te genera un sabor amargo todos los partidos. No me gusta porque nos vamos desintegrando como plantel".

Finalmente, al Muñeco le consultaron sobre el deseo de Uruguay de contratarlo para reemplazar al Maestro Tabárez, ya que este domingo se supo que el DT accedió a que su representante se reúna con el presidente de la AUF, y sólo se limitó a decir que "no voy a hacer ningún comentario".