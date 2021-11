Dan por hecho que Pochettino dejará el PSG y será el DT del Manchester United

Llega desde Inglaterra una bomba que sacude el fútbol europeo. Según el medio inglés Daily Mail, Mauricio Pochettino "está listo para dejar el PSG y convertirse en el entrenador del Manchester United", tras la salida confirmada de Ole Gunnar Solskjaer de la dirección técnica. Hasta ayer, el DT argentino era solamente uno de los candidatos, pero ahora parece que existen grandes chances de que abandone el barco de Lionel Messi y compañía para subirse al de Cristiano Ronaldo.

Zinedine Zidane, Brendan Rogers y Erik Ten Hag son los que completan la lista de los cuatro posibles reemplazantes del noruego. Pero siempre según Daily Mail, Pochettino sería el que lidera esta carrera hacia el Old Trafford. Y dio motivos: "Está descontento en la capital francesa" ya que su familia todavía permanece en Londres, donde permaneció durante sus seis años como DT del Tottenham. Él se encuentra viviendo solo en un hotel.

Pero eso no es todo, sino que aseguran que "está frustrado con grandes egos como Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar", algo que lo hace estar "listo para dejar el PSG ahora e irse al Old Trafford". Curiosamente, Pochettino estará en la ciudad este martes producto del duelo del miércoles entre el conjunto parisino y el Manchester City, por la UEFA Champions League. Esto podría acercar a las partes interesadas. Aún no está nada confirmado, pero serán horas clave.

Ahora bien, del listado de cuatro posibles sustitutos que reveló el diario británico The Sun, el único que se encuentra como agente libre es el técnico francés, con reciente pasado en el Real Madrid. Zizou podría agregar a su brillante currículum la oportunidad de triunfar en la Premier League e intentar despertar a un gigante dormido como es el club rojo de Manchester. Asimismo, se volvería a encontrar en un vestuario con Cristiano Ronaldo, que seguramente vería con buenos ojos el arribo del galo.

En cuanto al técnico del Leicester City, según informó el medio británico, ha estado buscando una casa en Cheshire, ya que el United considera una opción de reemplazante que sea de la casa y conozca la institución. Los equipos del estratega de Irlanda del Norte cuentan con un promedio de gol de 1.9, mientras que le anotan 1.07 por partido. Un promedio de triunfos de 55.6%.

La otra opción, quizás menos conservadora, es la de Ten Hag, el técnico neerlandés del Ajax que supo comandar al conjunto de Amsterdam hasta una semifinal de Champions League. El estratega de los Países Bajos disputó 206 partidos al mando del equipo de la capital neerlandesa, convirtió 499 tantos, recibió 210 y cuenta con un promedio de victorias de 56.6%.