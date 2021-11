Colón le dio un cachetazo a Racing en Avellaneda

Racing Club cayó esta noche ante Colón de Santa Fe por 2 a 1, en Avellaneda, por la 21ra fecha de la Liga Profesional de Fútbol y comprometió su clasificación a la Copa Sudamericana del año próximo.





Al minuto y medio de juego, Carlos Alcaraz marcó la apertura para la "Academia" y luego Cristian Ferreira (21m. PT) y Lucas Beltrán (8m. ST) le dieron la victoria al "Sabalero".



Desde la previa, se vivió un espectáculo especial en el Cilindro de Avellaneda, con el despliegue de una bandera gigante que cubría todas las tribunas, con la leyenda: "Más allá de la lógica / más allá de la razón / te entrego mi amor / y mi corazón". La misma bandera que se estrenó en 1997 y que hacía 18 años que la hinchada no desplegaba.



Luego, prosiguió con las acciones presentadas en el campo de juego por ambos equipos, donde rápidamente el dueño de casa se puso en ventaja a través de un tiro libre ejecutado por el pibe Alcaraz, al minuto y medio.



Con una buena pegada, el volante envió la pelota en forma baja por el lado externo de la barrera, por el único claro que le quedaba, pegando en el caño izquierdo del arco de Leonardo Burián, que no había llegado a desviar y al final el balón rozó su espalda e ingresó.



Así, Racing pudo convertir su primer gol de tiro libre en lo que va de la competencia de la LPF.



Esa ventaja le dio mayor envión a la "Academia", que 7 minutos más tarde tuvo otra situación clara con una "palomita" de Javier Correa contenida por el arquero uruguayo.



Mientras Racing seguía con su predominio por las proyecciones de Iván Pillud, triangulando con Leonel Miranda y "Licha" López por la derecha, el "Sabalero" se fue ordenando mejor en el campo para contener al adversario y equilibrar la zona de gestación, con lo empezó a compartir el protagonismo del juego.



De ese modo, comenzó a generarle algunas inquietudes a Gabriel Arias hasta que pudo igualar, también, con un tiro libre, sobre los 21 minutos.



Ferreira fue el encargado de ejecutarlo, por sobre la barrera, para enviar el tiro hacia la izquierda del arquero. De esa forma, Colón pasó a ser el equipo con más efectividad en la conversión de tiros libre, sumando tres hasta el momento en la LPF.



Después del 1-1, el partido se tornó más vibrante y emotivo. Racing contó con las mayores ocasiones, incluido un tiro penal por una falta de Eric Meza a Alcaraz -una de las figuras-, que el capitán Lisandro López lo desperdició al ejecutarlo a las manos de Burián a los 38 minutos.



Otra vez fue a la carga el conjunto de Fernando Gago al inicio del segundo capítulo sin poder concretar otras situaciones favorables, en parte a las intervenciones de Burián, otra de las figuras.



Colón supo aprovechar esas circunstancias para no perdonar cuando se produjo una desinteligencia entre Nery Domínguez y Arias, de la que sacó partido Beltrán, que en rauda entrada definió por sobre la salida del arquero para dar vuelta la historia a los 8 minutos.



El joven delantero, que está a préstamo de River Plate, pudo así marcar su primera conquista con la camiseta "rojinegra".



Pese a todo, la "Academia" tuvo más ocasiones favorables, pero conforme aumentó la impotencia de no poder convertir, se fue desordenando y eso facilitó a que el adversario sostuviera el éxito, que a punto estuvo de cerrarlo de no mediar Arias para desbaratar una definición de Christian Bernardi.



Al final, Racing se quedó sin nada, después de hacer méritos para sumar algo, pero el vencedor fue más efectivo a la hora de las definiciones y de ahí sacó la diferencia el campeón de la pasada Copa de la LPF.



La "Academia", que no puede ganar de local desde la sexta fecha, cuando lo hizo ante Newell's (2-0) y que desde la nueva conducción de Fernando Gago lleva 3 derrotas y un solo triunfo, quedó fuera de la zona de clasificación de la Sudamericana, a dos puntos de Defensa y Justicia (49).



En la próxima fecha, la 22da, Racing visitará a River Plate, el jueves 25 a las 21.30; mientras que el mismo día a las 19.15, Colón recibirá a Rosario Central, sin la presencia de Federico Lértora, que llegó a la quinta amonestación.