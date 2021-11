El tenso momento que vivió el DT de San Lorenzo en una nueva derrota de su equipo

En el marco de la fecha 21 del torneo de la Liga Profesional San Lorenzo recibió a Gimnasia y Esgrima de La Plata en el estadio Nuevo Gasómetro. El resultado final fue victoria para la visita por 1-0, lo que significó la segunda caída consecutiva del Ciclón y la sexta contando las últimas siete presentaciones del equipo.

Diego Monarriz, DT del equipo dueño de casa, vivió un tenso momento cuando discutió con hinchas que se ubicaban en la platea, mientras transcurrían 23 minutos de la segunda etapa. El enojo de la parcialidad surgió, en principio, tras la salida del juvenil Nicolás Fernández. El DT intentó explicar que el jugador pidió salir de la cancha.

¡MOMENTO TENSO EN EL NUEVO GASÓMETRO! Los plateístas de San Lorenzo le cuestionaron un cambio a Monarriz y el DT no se quedó callado. pic.twitter.com/W4Ud4ckS2y — SportsCenter (@SC_ESPN) November 20, 2021

El momento del equipo no es el mejor y, ya sin protocolo por la pandemia del Coronavirus, la gente demuestra su descontento no solo en las redes sociales y la calle, sino que lo hace dentro del estadio también. "Que se vayan todos, que no quede ni uno solo", fue la canción de la cual se hizo eco el hincha de San Lorenzo, además de un sinfín de insultos para los dirigentes de la institución.

Los de Boedo se encuentran en el puesto 24 de la tabla de posiciones, solamente por encima de Central Córdoba de Santiago del Estero y Arsenal de Sarandí. Suman 20 puntos en 21 partidos disputados, producto de cinco triunfos, cinco empates y once derrotas. 18 son los goles que tiene a favor y 28 en contra.