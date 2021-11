Cómo y dónde ver al PSG de Lionel Messi

Por la jornada 14 de la Ligue One, el PSG de Lionel Messi recibirá al Nantes desde las 13 en el Estadio de Los Príncipes. Además Boca Juniors se medirá ante Sarmiento de Junín en La Bombonera.

A continuación la agenda completa:

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

17:00 Rosario Central vs Atlético Tucumán FOX SPORTS PREMIUM

19:15 Boca vs Sarmiento TNT SPORTS

21:30 Central Córdoba vs Independient e FOX SPORTS PREMIUM

COPA CONMEBOL SUDAMERICANA

17:00 Final: Athletico Paranaense vs Bragantino DIRECTV GODIRECTV SPORTS + / 1613ESPN

PREMIER LEAGUE

09:30 Leicester vs Chelsea ESPN

12:00 Aston Villa vs Brighton ESPN 3

12:00 Watford vs Manchester United ESPN 2

14:30 Liverpool vs Arsenal ESPN 2

LIGA DE ESPAÑA

10:00 Celta de Vigo vs Villarreal ESPN 2

14:30 Atlético Madrid vs Osasuna ESPN 3

17:00 Barcelona vs Espanyol DIRECTV GODIRECTV SPORTS / 1610

SERIE A

14:00 Lazio vs Juventus ESPN Extra

16:45 Fiorentina vs Milan STAR +

BUNDESLIGA

11:30 Borussia Dortmund vs Stuttgart STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

13:00 PSG vs Nantes ESPN

NBA

17:30 Clippers vs Dallas NBA LEAGUE PASS

21:30 Boston Celtics va Oklahoma Thunder NBA LEAGUE PASS

21:30 Portland vs Philadelphia 76ers NBA TV

22:00 Milwaukee vs Orlando Magic NBA LEAGUE PASS

22:00 Minnesota vs Grizzlies NBA LEAGUE PASS

PRIMERA "B"

17:00 Final: Flandria vs Colegiales TYC SPORTS

MLS (MAJOR LEAGUE SOCCER)

19:00 Kansas City vs Vancouver Whitecaps ESPN 3

BOXEO DE PRIMERA

22:00 M Acuaña vs D. Dionicius - K. Muñoz vs A Aquino - B Suarez vs J Boada TYC SPORTS

LIGA NACIONAL

11:00 Boca vs Atenas TYC SPORTS

TOP 12 DE LA URBA

15:30 Alumni vs San Luis STAR +

15:30 Belgrano vs CUBA STAR +

15:30 Buenos Aires vs CASI STAR +

15:30 Hindú vs Pucará STAR +

15:30 Newman vs Regatas STAR +

15:30 SIC vs Los Tilos STAR +

ESPN KNOCKOUT

18:00 Zhan Kossobutski vs Alexis Garcia / Jeremias Ponce vs Michel Maracano ESPN Extra

23:00 Terence Crawford vs Shaw Porter ESPN 2

BRASILEIRAO

12:15 Sevilla vs Alavés DIRECTV GODIRECTV SPORTS / 1610

21:00 Atlético-GO vs Ceará ESPN Extra

21:30 Internacional vs Flamengo STAR +

ATP WORLD TOUR FINALS

10:00 Semifinal: Medvedev vs Ruud ESPN 3

17:00 Semifinal: Djokovic vs Zverev ESPN 3

F1 - GP DE QATAR

12:00 Clasificación ESPN Extra

PRIMERA C

17:00 Final: Berazategui vs Dock Sud DIRECTV GODIRECTV SPORTS / 1614

UFC FIGHT NIGHT

20:00 Ketlen Vieira vs Miesha Tate ESPN 2