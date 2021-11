Martes de Champions: a qué hora y cómo ver en vivo Manchester United, Juventus, Barcelona y más

Este martes habrá mucha actividad en la Champions League, con la presentación de pesos pesados como el campeón, Chelsea, más el Manchester United de Cristiano Ronaldo, la Juventus de Paulo Dybala y el FC Barcelona, sin el Kun Agüero quien estará alejado de las canchas por tres meses debido a sus problemas cardíacos.

Además, se presenta Diego Schwartzman en el Masters 1000 de París. Repasá la agenda completa de los televisados del día y no te pierdas tu evento favorito para disfrutar de una jornada a puro deporte:

UEFA Champions League

14:45 Malmö vs Chelsea ESPN

14:45 Wolfsburgo vs Salzburgo ESPN 2

17:00 Atalanta vs Manchester United ESPN

17:00 Bayern Múnich vs Benfica ESPN Extra

17:00 Dinamo Kiev vs Barcelona ESPN 2

17:00 Juventus vs Zenit ESPN 3

17:00 Sevilla vs Lille ESPN Extra

17:00 Villarreal vs Young Boys ESPN Extra

NBA

20:00 Detroit Pistons vs Milwaukee Bucks NBA LEAGUE PASS

20:30 Dallas Mavericks vs Miami Heat NBA LEAGUE PASS

23:30 Los Angeles Lakers vs Houston Rockets NBA TV

Primera Nacional

21:10 Chacarita vs Alvarado TYC SPORTS

LNB

22:10 Riachuelo vs San Lorenzo TYC SPORTS

Masters 1000 de París

07:00 Primera y Segunda Ronda ESPN 2

10:00 Millman (Aus) vs Schwartzman

Argentina Open - WTA

10:00 Primera Ronda TYC SPORTS

MLB

21:00 Braves vs Astros ESPN 2