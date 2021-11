La decisión de Leo Messi que mantiene en vilo al PSG y a la Selección argentina

Lionel Messi no se entrenó con el resto del equipo este lunes en PSG y es muy probable que se pierda el duelo de mañana ante Leipzig por la Champions League debido a, según los medios franceses, una molestia muscular por la que no pudo completar el último partido de la Ligue 1, ante el Lille, sin embargo su rodilla izquierda también lo tiene a maltraer desde el pasado 2 de septiembre.

Ese día, la Pulga recibió un patadón artero del venezolano Luis Adrián Martínez que encendió todas las alarmas, sin embargo Leo siguió jugando como si nada. Pero lo cierto es que aquel golpe todavía le está generando dolores y el crack rosarino tomó una decisión al respecto que mantiene en vilo tanto a su club como a la Selección argentina, que en 10 días debe visitar a Uruguay.

Aquel duro golpe en la rodilla le produjo una contusión ósea, algo que confirmó el PSG días después y tras el partido ante el Olympique de Lyon que fue noticia por los gestos del futbolista hacia el entrenador Mauricio Pochettino cuando decidió sacarlo.

Según informa Infobae, Messi ya tomó la decisión de viajar a España para iniciar un tratamiento de recuperación que lo tendría alejado de las canchas por varios partidos. El lugar elegido para tratarse es la Clínica CEMTRO, de Madrid, y el encargado de tratarlo será Vicente Concejero, exjefe del área médica del Atlético de Madrid.

La elección no es al azar: allí se atendió Leo en 2015 cuando se rompió el ligamento colateral izquierdo después de la Copa América disputada en Chile y la recuperación no sólo fue óptima, sino que no le dejó secuelas, algo que le había prometido el propio Concejero.

De momento, la intención de Leo es ponerse bien para no perderse la doble fecha de Eliminatorias en la cual Argentina visitará a Uruguay el viernes 12 de noviembre y recibirá a Brasil el martes 16. Después de esos compromisos, seguramente se aleje por unos días de las canchas.