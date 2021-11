El presidente de Argentinos y una contundente respuesta a Riquelme

Boca Juniors y Argentinos Juniors se medirán por una de las semifinales de Copa Argentina este miércoles, en el estadio Malvinas Argentinas. En la previa del encuentro, Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors, recogió el guante y le respondió al Juan Román Riquelme sobre sus dichos del fin de semana.

El vice de Boca acusó al elenco de La Paternal de adelantar su último partido de la Liga Profesional al viernes, para contar con un día más de descanso de cara al duelo copero, mientras que el Xeneize recibió a Gimnasia de La Plata el día sábado, teniendo así 24 horas menos de descanso.

El mandamás del Bicho Colorado apuntó: "Es una estrategia de victimización, no entiendo lo que reclaman desde Boca. La fecha de la Liga Profesional se programó el 15 de octubre y Argentinos siempre estuvo programado para jugar el viernes. Pedimos ese día porque ya sabíamos que el sábado hacíamos el homenaje en el estadio y para ese entonces no teníamos confirmada la fecha del partido de Copa Argentina".

Para finalizar agregó: "Lo que diga Riquelme me tiene sin cuidado, acá no hubo cambio de fecha. No sé qué buscan, pero lo van a definir los jugadores en la cancha, lo que digamos no va a cambiar nada".