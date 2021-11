La picante reacción de Otamendi al codazo por el que debió ser expulsado

Nicolás Otamendi jugó al límite el clásico sudamericano entre la Selección argentina y Brasil, en la provincia de San Juan, protagonizando una polémica jugada en la cual le dio un codazo artero a Raphinha, quien terminó sangrando, generando el reclamo de toda la Verdeamarela.

Sin embargo el árbitro Andrés Cunha y el encargado del VAR, Esteban Ostojich, la dejaron pasar y la Conmebol decidió sancionarlos, luego de dar a conocer este miércoles los audios de la cabina del video arbitraje, por lo que el equipo de Scaloni zafó de quedare con un jugador menos al comienzo del partido.

Horas después, el defensor tuvo una irónica reacción a la jugada. Es que el canal de deportes TyC Sports, que transmitió en vivo el partido, colgó en su cuenta de Instagram la foto del instante en el que Otamendi le da el duro golpe en el rostro al jugador brasileo.

"¿Zafamos o no fue nada?", fue el texto que acompañó la imagen, a lo que el zaguero del Benfica de Portugal respondió con contundencia: "Todo pelota".

Luego del partido el entrenador brasileño, Tite, habló sobre dicha jugada y aseguró que "es imposible, y lo voy a repetir, es imposible no ver el codazo de Otamendi a Raphinha".

Finalmente, agregó que "agradezco a la ciudad de San Juan por la forma educada en que nos recibieron. No me insultaron mientras estuve en el banco de suplentes, muchas gracias por el respeto profesional con todos nosotros. Eso de un lado, del otro un árbitro del VAR de alto nivel, no puede trabajar de esa forma. Eso es inconcebible. Y digo menos, 'inconcebible' no es el término que quiero decir, digo eso porque soy educado".