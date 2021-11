Calculadora en mano: ¿Qué necesita la 'Scaloneta' para sacar boleto a Qatar 2022?

Argentina recibirá a Brasil en el estadio Bicentenario de San Juan a partir de las 20.30, en el marco de la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. Será el primer encuentro entre ambos tras la definición de la Copa América en julio de este año (ya que el anterior partido se suspendió a los cinco minutos por cuestiones sanitarias).

El elenco de Lionel Scaloni viene de vencer a Uruguay en condición de visitante por 1-0 con un golazo de Ángel Di María en el amanecer del encuentro. Gracias a los tres puntos traídos desde el vecino país, el seleccionado nacional quedó en las puertas de la clasificación a la cita mundialista.

Si la Albiceleste obtiene los tres puntos esta noche y se dan dos de los siguientes resultados, el último campeón de América asegurará su boleto a Qatar: que Uruguay no le gane a Bolivia, que Chile no le gane al Ecuador y que Colombia NO le gane al Paraguay.

En caso de repartir puntos con la Verdeamarela, también se puede sellar la clasificación al Mundial: en el caso que Chile, Colombia y Uruguay pierdan sus partidos, mientras que Venezuela y Perú deberían sumar de a tres.