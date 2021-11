Un extécnico del Real Madrid se postuló para reemplazar a Gallardo en River

El futuro de Marcelo Gallardo en River es una incógnita. El Muñeco todavía no anuncia si continuará y muchos comienzan a pensar en posibles reemplazantes. Hernán Crespo, Eduardo Berizzo y Germán Burgos han sonado en su momento y este lunes otro joven entrenador expresó el deseo de poder dirigir al Millonario: Santiago Solari.

El indiecito, que surgió de la cantera de Núñez, irrumpió en escena y con una frase resumió su sentimiento: "Ojalá suceda en algún momento, en el fútbol puede pasar de todo en una semana. Es difícil predecir lo que va a suceder en el futuro, pero mi corazón siempre está abierto a la Argentina y en especial a River".

"No me animaría a predecir lo que quiera hacer Gallardo. Tiene una experiencia en el fútbol, que es espectacular. Debutó tres años antes que yo, fue muy precoz, un grandísimo futbolista. Hay que ver que quiere hacer él con su carrera y su vida personal, que también nos acompaña y no es solo fútbol. Habría que preguntarle a él, está preparado para dirigir en cualquier lado", agregó.

Solari, que dirigió al Real Madrid y actualmente está en el América de México, ha conseguido que las Águilas sumen 76 puntos entre la fase regular del Guardianes 2021 (clausura) y el campeonato Grita México A21 (apertura), algo que nadie había logrado en toda la historia de la Liga MX.