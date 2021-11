A qué hora y cómo ver en vivo a los Nuggets de Campazzo

Un lunes a puro deporte. En la NBA, los Denver Nuggets de Facundo Campazzo se medirán con Dallas desde las 22. Además, se define la primera parte de la Primera Nacional con muchos partidos en simultáneo.

Aquí la agenda completa:

PRIMERA NACIONAL

17:00 Almagro vs Ferro DIRECTV GODIRECTV SPORTS / 1610

17:00 Villa Dálmine vs Barracas Central TYC SPORTS

17:00 San Martín SJ vs Independiente Rivadavia TYC SPORTS

17:00 Defensores de Belgrano vs Gimnasia de Jujuy TYC Sports Play

17:00 Güemes vs Morón TYC Sports Play

17:00 Brown Adrogué vs Atlético Rafaela TYC Sports Play

19:10 Almirante Brown vs Alvarado TYC SPORTS

19:10 Belgrano vs Quilmes TYC SPORTS

19:10 Riestra vs Agropecuario TYC Sports Play

19:10 Gimnasia de Mendoza vs Maipú TYC Sports Play

19:10 San Martín de Tucumán vs Tigre TYC SPORTS

20:30 Santamarina vs Tristán Suárez TYC Sports Play

NBA

21:00 Cleveland vs Boston Celtics NBA PASS LEAGUE

21:00 Wizards vs Pelicans NBA PASS LEAGUE

21:30 Atlanta Hawks vs Orlando Magic NBA PASS LEAGUE

21:30 New York Knicks vs Indiana Pacers NBA TV NBA PASS LEAGUE

22:00 Dallas vs Denver Nuggets NBA PASS LEAGUE

22:00 Grizzlies vs Houston Rockets NBA PASS LEAGUE

22:00 Minnesota vs Phoenix Suns NBA PASS LEAGUE

22:00 Oklahoma Thunder vs Miami Heat DIRECTV GODIRECTV SPORTS 2 / 1612

NFL (FÚTBOL AMERICANO)

22:00 49ers vs RamsESPN 2

ATP WORLD TOUR FINALS

10:00 Grupo Verde: Djokovic vs Ruud ESPN 2

17:00 Grupo Verde: Tsitsipas vs Rublev ESPN 2

ELIMINATORIAS EUROPEAS

16:45 Escocia vs Dinamarca ESPN 3

16:45 Irlanda del Norte vs Italia ESPN

16:45 Polonia vs Hungría DIRECTV GODIRECTV SPORTS 2 / 1612

16:45 San Marino vs Inglaterra DIRECTV GODIRECTV SPORTS / 1611

16:45 Suiza vs Bulgaria DIRECTV GODIRECTV SPORTS + / 1613

COPA CONMEBOL LIBERTADORES FEMENINA

17:30 Semifinal 1DIRECTV GODIRECTV SPORTS / 1614

ESPORTS: BE GAME DIRECTV - LEAGUE OF LEGENDS 1 VS 1

19:00 Open 1DIRECTV GODIRECTV SPORTS / 1619