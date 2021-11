El jugador aseguró haberse sentido expuesto jugando en Boca Juniors

Darío Cvitanich, de 37 años, finaliza su vínculo con Racing Club en diciembre y aún no tiene definido su futuro. El centro delantero llegó a vestir la camiseta de Boca Juniors en la temporada 2011/12, donde disputó 40 partidos y marcó 10 goles.

"Me quedó un lindo recuerdo. Estuve un año. Y en un momento me quise volver a Europa. Yo la pasé muy bien. Román y el Flaco (Schiavi) nos dijeron: 'Muchachos, si no le damos bola a los de afuera, nos concentramos acá...'. Salimos campeones invictos (Apertura 2011), peleamos el título con Racing (escolta, a 12 puntos), ganamos la Copa Argentina y perdimos la final de la Libertadores. Me sentí muy expuesto todos los días, pero lo tomé como un desafío. Siempre me gustaron los desafíos", contó.

En cuanto a la incertidumbre sobre su futuro expresó: "Estoy muy bien en lo anímico. Trato de estar siempre con una actitud positiva, más allá de que en lo deportivo no estemos pasando un buen momento o vengamos de meses de no estar bien. No es una situación ideal. A mí eso no me cambia la actitud de cómo enfrentar los días. Al contrario, me motiva más".

"Fui y soy muy feliz acá. Siempre analizo todo una vez que termina... Me han tocado momentos muy lindos. Y hoy, que no lo son en lo deportivo, no cambia mi forma de actuar. Cuando llegue al 12 de diciembre, me sentaré a evaluar. Veré qué pretende el club, el cuerpo técnico y qué es lo que quiero yo también. Pueden estar de acuerdo las partes o no. Puede que una de ellas decida dividir los caminos, y va a estar todo muy bien. Eso es parte de un crecimiento. En algún momento se va a terminar. Seguirá mi sentimiento hacia este club y todo lo que aprendí en estos tres años", manifestó el actual jugador de la Academia.

"Hoy te digo que mi idea es seguir jugando. Quizá finaliza mi contrato, pasan 10 días desde que dejé de entrenarme y la cabeza me dice 'Che, Darío, quedate y andá a ver a tus hijas jugar al hockey'. Y se termina. Soy muy del día a día. Aprendí a vivir así porque la vida me llevó por un montón de lugares. Me siento bien física y mentalmente, y eso me da un indicio de que seguramente siga jugando algunos meses más. El lugar hoy no lo tengo del todo claro ni decidido. Pero estoy muy tranquilo. Sé que lo que vaya a encarar lo haré convencido, tratando de hacer las cosas bien y al ciento por ciento para dar todo de mí", sentenció, finalizó Darío Cvitanich.