Se viene la criptomoneda de River: qué beneficios tendrán quienes la posean

La dirigencia de River Plate continúa trabajando en distintos contratos para sostener la economía del club, como la renovación del vínculo con Adidas, y por estos días tiene avanzadas las negociaciones con un nuevo patrocinador con el que lanzará su propia criptomoneda, un acuerdo que le dejará una buena cifra a la institución que también beneficiará a los socios.

Alrededor del mundo son varias las instituciones que cuentan con sus Fan Tokens, como el PSG, Milan, Inter o Atlético de Madrid, a los que está cerca de sumarse el club de Núñez. Según informa Infobae, River está cerca de anunciar el acuerdo con Socios.com, sponsor de la Liga Profesional, que será sponsor en la indumentaria del Primera y Reserva por cuatro años y lanzará la moneda digital del club a cambio de 20 millones de dólares.

Al igual que las instituciones mencionadas, serán unos Fan Token basados en Blockchain que se compran en la app de la empresa, realizando previamente un canje por las criptomonedas Chiliz (CHZ), un banco perteneciente al mismo holding.

Los mismos no sólo tendrán un valor financiero, sino que le darán beneficios exclusivos a sus propietarios sobre algunas decisiones que tome el club, además de participar de concursos imperdibles. En principio, la idea es otorgar a cada socio una unidad de la criptomoneda y el resto saldrán a la venta.

Aún no está confirmado, pero algunas de las decisiones que podrían tomar los poseedores del Fan Token riverplatense podrían ser con qué camiseta jugará el primer equipo cuando no use la titular, qué canciones sonarán en el estadio antes de los partidos y qué pintar en las paredes del Monumental, entre otras iniciativas que irán surgiendo.