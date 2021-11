Marista venció a Los Tordos y se consagró campeón del Regional Top 8

Marista lo hizo de nuevo. Los Curas se consagraron campeones del Regional Top 8 tras derrotar 20 a 17 a Los Tordos, en una final vibrante disputada en la cancha de los Pájaros y que fue seguida por una verdad multitud que disfrutó con cada momento del luchado encuentro. De esta manera, repitieron lo hecho en 2019 y su solidez fue clave para poder conseguir esta nueva corona.

El equipo de Luján aprovechó al máximo el gran nivel que mostró en la primera parte y su rival, pese a mejorar en el complemento, falló en momentos puntuales del partido, Galdeano falló dos penales, más una conversión, y se quedó con las manos vacías. Marista había llegado a la definición tras vencer a Teqüé.

Síntesis

Los Tordos 17: Martín Santiago, Agustín Gil y Andrés Ramos; Juan Manuel Sánchez y Francisco Pannocchia; Juan Pedro Quevedo, Agustín Orrico y Andrés Baeck; Santiago Pontis y Francisco Galdeano; Francisco Cassone, Angelo Lizzola, Francisco Martos, Ignacio Conil y Matías De Paolis.

Marista 20: Álvaro Llaver, Renzo Cornejo y Jesús Porro; Marcos Cardozo y Joaquín Tomba, Juan Pablo Tomba, Telmo Fernández y Agustín Gómez; Julián Guevara y Bautista Filizzola; Julián Steindl, Alejo Videla, Santiago Dora, Matías Colomer y Julián Hernández.

Tantos: PT 9' gol de Bautista Filizzola por try de Renzo Cornejo (M). 11' y 22' penales de Francisco Galdeano (LT). 31' penal de Bautista Filizzola (M). 35' Gol de Bautista Filizzola por try de Julián Guevara. 40' try de Francisco Cassone (LT). ST 18' y 23' penales de Francisco Galdeano (LT). 26' penal de Bautista Filizzola (M).