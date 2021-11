Horarios y TV de una jornada clave para la clasificación a Qatar 2022

Falta un año y 10 días para el inicio de la próxima Copa del Mundo, Qatar 2022, y este jueves puede ser clave para algunos pesos pesados como Brasil y España. La Verdeamarela recibe a Colombia en busca de un triunfo que la deja prácticamente clasificada, mientras que la Furia Roja visita a Grecia obligada a ganar para seguir con chances de obtener un boleto directo.

La agenda completa

Eliminatorias Sudamericanas

18:00 Ecuador vs Venezuela TV PUBLICA

20:00 Paraguay vs Chile TYC SPORTS

21:30 Brasil vs Colombia TYC SPORTS 2

23:00 Perú vs Bolivia TV PUBLICA

NBA

21:00Philadelphia vs Toronto Raptors NBA LEAGUE PASS

23:00Utah Jazz vs Indiana Pacers NBA LEAGUE PASS

Primera B

15:40 Final: Flandria vs Colegiales TYC SPORTS

Eliminatorias Africanas

09:50 Etiopía vs Ghana ESPN 3

Next Gen ATP Finals

10:00 Día 3 ESPN 2

15:30 Día 3 ESPN 2

Euroliga

14:00 CSKA Moscú vs Maccabi Tel Aviv DIRECTV SPORTS + / 1613

Eliminatorias Europeas

14:00 Georgia vs Suecia DIRECTV SPORTS 2 / 1612

16:45 Malta vs Croacia DIRECTV SPORTS + / 1613

16:45 Irlanda vs Portugal ESPN

16:45 Grecia vs España DIRECTV SPORTS / 1610

16:45 Alemania vs Liechtenstein ESPN 3

WTA Finals - Guadalajara

17:00 Finales ESPN Extra

22:30 Finales ESPN 3