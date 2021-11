Un ídolo de River y verdugo de Boca Juniors en Madrid habló de Riquelme

A lo largo de su carrera e incluso desde su retiro, Juan Román Riquelme ha despertado elogios desde todos lados. Sin embargo, no dejó de llamar la atención que Juan Fernando Quintero, exjugador de River y autor de uno de los goles con los que el Millonario venció al Xeneize en la final de la Copa Liberadores 2018, llene de elogios al Torero: "Quiero agradecerle por todo lo que hizo, me inspiró a tener pasión por el fútbol".

"Riquelme inspiró a muchas generaciones. Quiero agradecerle por todo lo que hizo, sin darse cuenta, para mi carrera y la de muchas personas. Me inspiró a tener pasión por el fútbol", expresó el colombiano en diálogo con Super Deportivo Radio.

"El respeto es máximo y la admiración es mucha. En su momento tuvo la oportunidad de hablar bien de mi, me llenó de orgullo y me inspiró a seguir haciendo las cosas bien. Fue el reconocimiento de una persona que ha sido emblemática para el fútbol argentino y muchas generaciones. Es Boca y River pero a mi me llenó de orgullo y satisfacción", añadió el jugador del Shenzhen de China.

Qué admiraba Quintero de Riquelme como jugador

Al ser consultado sobre lo que más le gustaba del Riquelme jugador, el colombiano no dudó: "Cuando la pisaba, colocaba pelotas de gol, los tiros libres... Son cualidades que eran de admirar. Son personas que a uno lo inspiraron y lo ayudaron a tener esa pasión por el fútbol".

Quintero y sus chances de volver a River

Desde sus redes sociales, Juanfer Quintero ha manifestado en los últimos días sus ganas de regresar a River. Las ganas de jugar el Mundial de Qatar 2022 y el eterno cariño que le tienen los hinchas del Millonario por su gol a Boca en la final de la Copa Libertadores 2018 lo seducen, aunque el elevado precio que abonaron en China por él -10 millones de dólares- le pone un freno al operativo retorno.