La lista oficialista de River en detalle con el apellido D’Onofrio vigente

Empieza a tomar color la campaña política en River de cara a las elecciones del próximo 4 de diciembre, en donde el oficialismo es amplio candidato, pero se enfrenta al desafío de iniciar el post-donofrismo. Hace un mes se oficializó el trinomio que buscará la continuidad en River, aunque en los últimos días se terminó de ultimar la lista completa para los comicios.

Si bien algunos cargos ya estaban definidos desde hace al menos tres meses, cuando el núcleo chico empezó a reunirse para delinear la boleta (y de paso limar algunas asperezas), recién en la última semana se terminó de rubricar cómo quedará la lista completa, donde aparecen algunas sorpresas y donde la política también tiene su lugar.

Jorge Brito será el candidato a presidente, Matías Patanian irá como vicepresidente primero e Ignacio Villarroel (actual Secretario) irá como vicepresidente segundo. Esos son los cargos que formalmente tienen que ir sí o sí definidos antes de las elecciones. El resto son vocalías, aunque también ya se empezaron a distribuir los cargos.

Unas de las principales novedades es la continuidad del apellido D’Onofrio. Clara D’Onofrio aparecerá en el cuarto puesto de la boleta ocupando la primera vocalía. La hija del actual presidente millonario viene de presidir la Fundación River y será su primera participación en comisión directiva.

El segundo vocal será Stefano Di Carlo, actual vicepresidente segundo. Di Carlo ocupará el cargo de Secretario del club y será el hombre clave en el día a día de todas las áreas de la institución. El enroque de lugar que hace con Villarroel fue acordado hace al menos tres meses en la “mesa chica del club” que ambos integran.

No es casual que esos nombres copen los cargos más relevantes mirando más allá de esta elección. Brito, en caso de ser electo, no podrá repetir mandato, ya que acumula tres períodos consecutivos dentro de la comisión directiva. Tampoco Villarroel. Es por eso que los nombres de Patanian y Di Carlo son los que se proyectan con fuerza de cara a 2025.

La política nacional no está ausente en River, aunque a diferencia de otros clubes, el oficialismo lleva en su lista referentes de distintos espacios. “Somos los más plurales, en River no hay grieta”, bromean desde el oficialismo.

Entre los que se incorporan está Agustín Forchieri, quien ocupará la vocalía titular número 11. Forchieri es hoy vicepresidente Primero de la Legislatura porteña, aunque su mandato vence en diciembre y no renueva. Proveniente del santillismo (es primo de Diego Santilli), es hoy uno de los hombres clave en el armado de Horacio Rodríguez Larreta a nivel nacional. En Uspallata dan por hecho que desde diciembre formará parte del Ejecutivo porteño. Suena para la subsecretaría de Bienestar Ciudadano y para la Secretaría de Desarrollo Ciudadano.

Ignacio Saavedra ocupará la vocalía titular número 16. Saavedra es empresario y uno de los hombres más cercanos a Máximo Kirchner. Su empresa es la encargada de organizar los actos del kirchnerismo. De hecho, es dueño del Centro Cultural C, búnker del Frente de Todos en las elecciones del próximo fin de semana. Fue gerente de noticias de la TV Pública y director en el AFSCA en la época de Martín Sabatella.

Otro que continúa es Valentín Díaz Guilligan, pero como vocal suplente. Hombre del riñón de Jorge Brito, fue subsecretario de la Presidencia de la Nación de Mauricio Macri y tiene un excelente vínculo con Larreta. Uno que da un salto es Juan Ignacio Albistur, hijo de “Pepe” Albistur, uno de los amigos más íntimos del presidente Alberto Fernández y pareja de Victoria Tolosa Paz. Pasará de ser vocal suplente a vocal titular.

El resto de los vocales de la lista serán Ignacio Amui (actual tesorero y otro hombre muy amigo de Mauricio Macri), Federico Ferreyra (actual presidente del Departamento Físico y uno de los hijos del empresario Gerardo Ferreyra, dueño de Electroingeniería), Carolina Avalis (actual RRPP del club), Roberto Barrionuevo y María Gabriela Cenoz. También Gabriel Di Girolamo, Luis Landoni, Marcelo Mallet, Sebastián Pérez Escobar (actual Vicepresidente primero de la Fundación River), Santiago Poblet Videla y el empresario Mariano Taratuty, quien en el último período se destacó por su trabajo al frente de las obras de renovación del césped y las instalaciones del Monumental y de los quinchos del club.

La lista de vocales suplentes se completa con Rodrigo Daskal (presidente del Museo River), Patricia Villar, Juan Manuel Lavignolle, Ramiro Alvarez, Cristian Pafunto, Hernán Vázquez, Juan Gallo, Antonio Priegue, Marcelo Cassia, Carlos Grassi y Gabriela Rodríguez.

En tanto, el politólogo y ex titular del Banco Provincia, Gustavo Marangoni, y el presidente del Banco Ciudad y primo de Martín Lousteau, Guillermo Laje, serán fiscalizadores.

Entre los que dejan su lugar en la Comisión directiva porque no pueden repetir o porque quedaron fuera del armado, están Darío Santilli, hijo del ex presidente Hugo Santilli y hermano del vicejefe de gobierno porteño, y el ex secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco. También el sindicalista Guillermo Imbrogno, quien pasará de ser vocal y secretario de actas a ser representante de socios.