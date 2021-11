Gallardo no se guardó nada y fue muy crítico tras el empate de River

River Plate igualó este domingo como visitante frente a Estudiantes de La Plata, por 1 a 1, y luego del partido el entrenador Marcelo Gallardo valoró el resultado, pese a que no pudo estirar la racha positiva a nueve triunfos consecutivos, y no se guardó nada a la hora de criticar al árbitro del partido, Néstor Pitana.

"Fue un empate justo. Lo podíamos haber ganado, como también perdido. Nos queda que nos cortó esa racha de victorias en la cual veníamos bastante embalados, pero no deja de ser un punto muy positivo a cómo se dio el partido", comenzó diciendo el Muñeco.

Luego, agregó que "estamos ante una buena posibilidad después de este partido, con uno en casa para volver al triunfo. Estamos bien", y sobre la definición del campeonato que lo tiene como máximo favorito consideró que "estamos a siete partidos de finalizar y hemos sacado siete puntos, pero todavía hay que estar atentos y alertas".

Finalmente, el Muñeco apuntó contra el árbitro del partido, Néstor Pitana. Pese a asegurar que no terminó enojado con el referí, luego se descargó y no se guardó nada. "Yo vivo los partidos así y a veces me enojo con los árbitros, como todos. Contra Pitana no tengo absolutamente nada", comenzó diciendo.

Y finalmente disparó: "A veces me enojo porque ve cosas que sólo él ve. Tiene tanto don para manejar los partidos, que lo hace peligroso. Para los dos lados, siempre me pasa lo mismo. No me gusta, pero ¿qué va a ser? Hay que replantearnos todos. Me enoja porque cuando le querés hablar no te mira, te ignora. Y te saca de lugar, pero nada más que eso".