Messi se abrió y explicó lo que significó el título con la Selección argentina

Seguramente Lionel Messi no se esperaba un verano tan movido como el que le ha tocado vivir. La incertidumbre en su futuro, firmar o no con el Barça, la marcha contra su voluntad a París... Y una Copa América conquistada por el camino. De lo vivido con la Albiceleste también ha querido hablar el crack argentino en la entrevista que ha dado a 'France Football', donde ha asegurado que ganar un título con su selección ha sido como quitarse "una espina clavada", más si cabe ante Brasil.

"Han pasado cosas muy fuertes este verano empezando por la victoria en la Copa América. He vivido momentos extraordinarios con la selección. Fue sensacional ganar el título que durante tanto tiempo soñé y que tanto peleé. Durante muchos años estuvimos muy cerca y fue increíble lograrlo contra Brasil. Era una espina clavada, un sentimiento extraño en el fondo de mí. No quería acabar mi carrera sin ganar un título con mi país, es el título que me faltaba", indicó.

Messi festeja en el Maracaná la obtención de la Copa América.

"Liberación" es una de las palabras que utilizó el argentino para describir su sentir y el de parte del vestuario cuando el colegiado decretó que era Argentina la que se llevaba la Copa América para casa. Estalló de alegría Messi, que rápidamente se vio envuelto en un mar de abrazos: "Para ser sincero no sabia qué pasaría, es difícil de describir. Lo que sentí en ese momento fue increíble, en el momento no me di cuenta de que mis compañeros se fueron todos a correr para abrazarme. Finalmente, fue casi más emocionante después cuando vi las imágenes y tomé conciencia. Lo vi en frío en la televisión y me emocionó muchísimo".

Messi y todo el vestuario eran conscientes de la necesidad que tenía la selección de volver a conquistar títulos, así que la Copa América fue mucho más que un trofeo: "Todos teníamos la necesidad, después de tantos años que nos criticaban por no ganar... Creo que se fue injusto con esta generación de jugadores. El hecho de ganar el título ha permitido cambiar la percepción que tienen de nosotros y eso nos va a permitir trabajar con un ambiente más tranquilo".

Por último, el crack argentino no quiso olvidarse de cómo vivió la trágica muerte de Diego Armando Maradona. Como buena parte de la población argentina, Messi se quedó "paralizado": "Me acuerdo que estaba en mi casa cuando supe de su muerte. Justo antes de la noticia me dijo mi padre que se podía morir y me quedé paralizado, nadie se lo esperaba. Sabía que él no iba bien, pero no sabía que fuera a llegar hasta ese punto. Fue una noticia triste y todo lo que pasaba en Argentina fue terrible".