La cruda revelación de Javier Pinola tras la enorme victoria de River

Marcelo Gallardo debió improvisar para armar el once de River que finalmente logró una gran victoria ante Banfield y muchos hinchas se sorprendieron al ver nuevamente en cancha a Javier Pinola, que no jugaba desde la derrota de su equipo contra Godoy Cruz en la quinta fecha del campeonato cuando se resintió de la lesión en su brazo.

El ex Rosario Central cumplió con creces, jugó un buen partido y luego del partido confesó que estuvo a punto de caer pero el apoyo de su familia fue clave para no bajar los brazos. "Me sentí bien, muy contento. Es un año difícil el que tuve que pasar en lo deportivo", dijo en TNT Sports.

Y agregó emocionado: "El apoyo de mi familia y mis compañeros es muy fuerte, no me dejan caer y estoy intentando aportar desde donde me toque para cumplir los objetivos. Acá estamos todos para aportar, para hacerle las cosas más difíciles al técnico, para esforzarse cada día y sabemos cómo tenemos que entrenar".

"Cuando te tocan las oportunidades, las tenés que aprovechar, disfrutar y hacer lo mejor para el equipo", cerró. Con la victoria de esta tarde, River se mantuvo en la cima de la Liga Profesional con cuatro puntos de ventaja sobre Talleres, que debe jugar el lunes con Atlético Tucumán.