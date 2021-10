Scaloni aclaró las dudas en la previa del choque de la Selección argentina

Todo gira en torno al mejor jugador del mundo. Está claro que Messi es la Selección. Para el grupo es el líder y para el rival es el principal motivo de preocupación. Tras haberse recuperado de un golpe en una rodilla, que le privó de jugar algunos partidos en el PSG para estar al ciento por ciento por Champions, el 10 llegó a Ezeiza. Hizo un golazo ante el City y estuvo en la última derrota liguera contra el Rennes. Lionel Scaloni, en la conferencia de prensa previa a Paraguay, dejó en claro que Messi estará en Asunción desde el inicio.

"Se entrenó ayer (martes) sin problemas y está bien... Llegó con ganas de juntarse y está para jugar como el resto del grupo. Quiere hacer lo mejor... En cuanto al tema de su lesión, ha jugado dos partidos y está bien", dijo Scaloni. Respecto a esto, dijo que no puede confirmar el equipo hasta horas antes del partido porque algunos jugadores están con molestias. Pero... "Es casi en un 99 por ciento el de la final de la Copa América. Quizás hagamos un pequeño retoque en base algún jugador que tenemos con una molestia".

Con Messi en el campo y casi todo el equipo base, la Selección se enfrentará a una selección que está necesitada. Hoy se encuentra sexta y está obligada a sumar para no alejarse del grupo de los 5 que quieren meterse en Qatar 2022. "Paraguay es un rival incómodo para enfrentar. Veremos el partido que proponen, nuestra manera de jugar no va a cambiar. Son difíciles, nos han metido en dificultades. Estoy de acuerdo con lo que dijo su entrenador (Berizzo), que ha sido un rival difícil para todos y ahora será igual. Juegan de local y necesitan ganar. Creo que tendrán más responsabilidad ofensiva que en los últimos enfrentamientos", expresó el técnico argentino.

Más allá de que la formación de la Selección va encontrando un equipo que empieza a salir de memoria, para Scaloni no hay un 11 tan consolidado, ya que le gusta tener más piezas y mover fichas dependiendo el contexto y el nivel individual de los jugadores. "El desafío que tengo como entrenador es que el equipo compita en todos los partidos, potenciar las cosas que se hacen bien y mejorar donde corresponda. A nivel colectivo, la Selección tiene un rendimiento regular", contó el de Pujato. Y agregó: "Siento que el equipo del Maracaná se potenció aún más porque ganó la Copa, pero no jugaron algunos que siempre me han rendido y pueden ser titulares. Desde la final, volvimos a jugar con algún retoque en estos partidos y estamos abiertos a poder variar en base al rival y lo que vemos en los momentos de los jugadores. No podría decir que hay un equipo ideal porque no es la realidad".