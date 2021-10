"Te extraño cada día más", las palabras de Carlos Tevez por Diego Maradona

Carlos Tevez confesó este sábado que extraña "cada día más" a Diego Maradona, en uno de los posteos por los 61 años del astro, al que el 'Apache' tuvo como entrenador en el seleccionado argentino.



“FELIZ CUMPLE D10S!!! Te llevo siempre en mi corazón y te extraño cada día más!!!”, escribió el ídolo de Boca en su Instagram con una foto como jugador y Diego como entrenador.





Tevez fue uno de los futbolistas que más bancó a Maradona cuando dejó el cargo luego del Mundial Sudáfrica 2010 por una pelea con el entonces titular de la AFA, Julio Humberto Grondona.



En su momento, en la antesala de un amistoso contra Irlanda, el primero con Sergio Batista como entrenador, Tevez disparó: “Yo estoy del lado de los que siempre apoyaron y por eso estoy con Maradona. Grondona no cumplió su palabra. En el vestuario, Don Julio le dijo a Diego que iba a seguir. Y si hace una reunión y se lo puedo decir en la cara, lo voy a hacer”.



Maradona siempre se mostró cercano a Tevez aunque en 2018 comentó: "Lo veo muy macrista, muy boludo a Carlitos. Si es macrista, ya no es más el Jugador del Pueblo. Si me dice que es el de siempre, el que yo conozco, lo voy a seguir bancando, como hice hasta ahora”.



Un par de años después, el 7 de marzo de 2020 (antes de la pandemia y las restricciones), Maradona y Tevez se cruzaron por última vez en La Bombonera, en el partido entre Boca y Gimnasia por la última fecha de la Superliga, día en el que el Xeneize se coronó campeón con gol de Carlos.



Quedará para la historia el "pico" previo al arranque del encuentro, y sus declaraciones después de los festejos: "Sabía que lo tenía que besar, así me daba suerte. Diego es uno de los tocados, a veces hay que buscar la suerte".