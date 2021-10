A qué hora y cómo ver en vivo Liverpool-Manchester City, Real Madrid, el PSG de Messi y más

El menú para este domingo viene bien cargadito de fútbol, del local y del europeo, con la presentación del PSG de Lionel Messi para arrancar el día, Real Madrid buscando el liderazgo en España y el Superclásico del fútbol argentino como plato fuerte.

En Europa, el máximo atractivo estará en la Premier League, con el duelo de estilos entre el Liverpool de Jurgen Klopp y el Manchester City de Pep Guardiola, dos de los grandes protagonistas de las últimas temporadas.

Además, la gran final del Mundial de futsal, entre Argentina y Portugal, donde la Albiceleste busca el bicampeonato luego de consagrarse campeón en la edición pasada, Colombia 2016.

La agenda completa

Liga Profesional

13:30 Gimnasia LP vs Sarmiento FOX SPORTS PREMIUM

13:30 Rosario Central vs Argentinos TNT SPORTS

17:00 River vs Boca FOX SPORTS PREMIUMTNT SPORTS

20:15 Racing vs Estudiantes FOX SPORTS PREMIUM

Serie A

07:30 Bologna vs Lazio ESPN 3

13:00 Fiorentina vs Napoli ESPN 3

Ligue 1

08:00 Stade Rennais vs PSG ESPN

La Liga

09:00 Elche vs Celta de Vigo ESPN 2

11:15 Espanyol vs Real Madrid ESPN 2

13:30 Getafe vs Real Sociedad DIRECTV SPORTS + / 1613

13:30 Villarreal vs Betis DIRECTV SPORTS / 1610

16:00 Granada vs Sevilla ESPN 3

Premier League

10:00 West Ham vs Brentford ESPN 3

12:30 Liverpool vs Manchester City ESPN

NFL

21:00 Tampa Bay Buccaneers vs New England Patriots ESPN 2

TC 2000

10:00 Carrera San Luis DEPORTV / TV PUBLICA

Eredivisie

09:30 Ajax vs Utrecht ESPN Extra

Rugby - Premiership inglesa

11:00 Sale Sharks vs Exeter Chiefs ESPN Extra

MotoGP - Americas

13:10 Carrera ESPN 2

MLB

14:00 NFL Red Zone ESPN Extra

Mundial FIFA de futsal

12:00 3º y 4º puesto: Brasil vs Kazajistán DIRECTV SPORTS 2 / 1612

14:00 Final: Argentina vs Portugal DEPORTV / DIRECTV SPORTS 2 / TV PÚBLICA