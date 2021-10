La terminante decisión que tomó Max Verstappen y que lamentan los amantes de la Fórmula 1

Desde hace algunos años que la historia de la Fórmula 1 queda registrada en la serie de Netflix Drive to Survive. Sin embargo, no todos los protagonistas parecen estar contentos con el resultado final y ese es el caso de Max Verstappen.

El piloto de Red Bull se ha convertido en una de las máximas figuras de la competencia y como tal sorprendió a todos con una contundente decisión con respecto a la serie en cuestión.

"Entiendo que es una cosa que se tiene que hacer porque ha aumentado la popularidad de la Fórmula 1. Pero como piloto, a mí no me gusta formar parte. Han falsificado rivalidades que no existen, así que no voy a participar y tampoco les voy a dar entrevistas. A mí me gustan las cosas verdaderas", advirtió Verstappen.

"Me imagino que Netflix nos mostrará a Hamilton y a mí como rivales. Quizá magnifican aquella vez que nos tocamos caminando, seguro que lo muestran", agregó luego.

Verstappen y Hamilton animan una atractiva disputa por el campeonato mundial. El neerlandés lidera la tabla de posiciones y lleva una ventaja sobre el británico de doce puntos (287.5 / 275.5). Restan cinco carreras para definir todo: México, Brasil, Catar, Arabia Saudita y Abu Dabi.