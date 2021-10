A qué hora y cómo ver en vivo al Barça del Kun, al Inter de Lautaro y a los argentinos en la NBA

La mitad de la semana llega con un menú variado para los amantes del deporte, con mucho fútbol de Europa ya que habrá actividad en la Serie A, con la presentación de la Juventus de Paulo Dybala y el Inter de Lautaro Martínez. En España, juega el Barcelona del Kun Agüero, el Sevilla de los argentinos y el Real Madrid.

También habrá acción para los argentinos en la NBA, con la presentación de los Minnesota Timberwolves de Leandro Bolmaro y los Oklahoma City Thunder de Gabriel Deck enfrentando a Los Angeles Lakers.

La agenda completa

Serie A

13:30 Juventus vs Sassuolo ESPN 2

13:30 Udinese vs Hellas Verona ESPN Extra

15:45 Empoli vs Inter ESPN

La Liga

14:00 Mallorca vs Sevilla ESPN 3

14:00 Rayo Vallecano vs Barcelona DIRECTV SPORTS / 1610

15:00 Betis vs Valencia DIRECTV SPORTS 2 / 1612

16:30 Real Madrid vs Osasuna ESPN 2

Copa de Alemania

13:30 Bayer Leverkusen vs Karlsruher DIRECTV SPORTS + / 1613

15:45 Borussia Monchengladbach vs Bayern Múnich DIRECTV SPORTS + / 1613

15:45 Stuttgart vs Colonia DIRECTV SPORTS / 1614

EFL Cup

15:45 Burnley vs Tottenham ESPN Extra

NBA

20:30 Boston Celtics vs Wizards NBA LEAGUE PASS

20:30 Brooklyn Nets vs Miami Heat NBA LEAGUE PASS

20:30 New Orlands Pelicans vs Atlanta Hawks ESPN 3

21:00 Milwaukee Bucks vs Minnesota Timberwolves NBA LEAGUE PASS

21:00 Oklahoma City Thunder vs Los Angeles Lakers NBA LEAGUE PASS

23:00 Portland Trail Blazers vs Memphis Grizzlies ESPN 3

23:30 Los Angeles Clippers vs Cleveland Cavaliers NBA LEAGUE PASS

LNB - Súper 20

16:00 Boca vs La Unión DIRECTV SPORTS / 1610

21:10 Instituto de Córdoba vs OSN TYC SPORTS