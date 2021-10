La contundente frase de Marcelo Gallardo luego del triunfo de River

Marcelo Gallardo expresó "una gran satisfacción" por el momento de River, líder de la Liga Profesional de Fútbol con paso arrollador, porque lo consolidaron "con dificultades" entre lesiones y suspendidos.

"Nos desafiamos muchísimo en este tiempo por las dificultades que tuvimos para conformar un equipo y trabajar con el plantel. Hemos tenido muchos lesionados, pero el mérito está en haber sabido tener un convencimiento claro, sin perder las ideas de lo que somos. Sentimos una gran satisfacción porque consolidamos un equipo con un montón de dificultades", apuntó Gallardo en conferencia de prensa.

Gallardo apuntó que está "contento" por el momento que atraviesa River: "Haber tomado una racha positiva (ocho triunfos consecutivas) y haberla consolidado con buenos rendimientos nos lleva a esa situación. No tengo en cuenta los datos estadísticos; estoy en otro tipo de búsquedas, no en los datos, que sólo reflejan eso, datos. Está bueno remarcarlos, pero no me dejo llevar por eso".

El Muñeco aseguró que al disputar una sola competencia están "con mayor enfoque" para el campeonato, el título que le falta en su gestión.